VIDEO l Jóvenes salen volando tras falla en juego mecánico, ¿cómo ocurrió el accidente?

Un juego mecánico presentó una falla estructural mientras estaba en operación en una feria patronal, lo que provocó que al menos tres personas fueran expulsadas de la atracción y resultaran heridas. La Coordinación de Protección Civil del estado actuó de inmediato para detener la operación del equipo y asegurar la zona.

El incidente ocurrió en una atracción conocida como “Round Up”, una plataforma giratoria que mantiene a los pasajeros en posición vertical mientras gira. Videos que se difundieron en redes sociales muestran que, en pleno funcionamiento, una pieza del juego se desprendió de manera inesperada, lo que provocó que las personas que estaban montadas salieran proyectadas hacia el pavimento desde varios metros de altura.

#Puebla | ¡Accidente en feria alarma a vecinos!

Un juego mecánico se desprendió y dejó tres personas heridas, luego de que los usuarios salieran proyectados del juego instalado en la colonia Lomas de Castillotla, en Puebla capital#elcentinelanoticias pic.twitter.com/c9H6wIVaY6 — Centinela Noticias (@centinelanoti) January 2, 2026

ATENCIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Tras la falla, paramédicos fueron llamados al lugar para atender a los lesionados y posteriormente trasladarlos a hospitales cercanos. Entre los heridos había dos adultos y una menor de edad, quienes recibieron atención médica por parte de Cruz Roja y personal de emergencia. Protección Civil inhabilitó el juego mecánico de inmediato, delimitó el área para evitar más riesgos y ordenó su clausura.

El accidente ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y la supervisión de este tipo de atracciones en ferias locales, especialmente en eventos donde asisten familias y menores de edad. Las autoridades reiteraron la importancia de cumplir con las normas de operación y mantenimiento de los juegos mecánicos para evitar que situaciones similares se repitan y pongan en riesgo a los asistentes

El caso pone de manifiesto la necesidad de reforzar la vigilancia en este tipo de eventos populares y garantizar que los equipos sean revisados regularmente antes de ponerse en funcionamiento.