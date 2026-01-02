VIDEO | Mujer cancela trámites de residencia de su expareja tras descubrir una infidelidad

Un testimonio personal se volvió viral en redes sociales luego de que una mujer residente en Estados Unidos relatara cómo decidió cancelar el proceso de residencia de su expareja justo el día de su cita migratoria, tras descubrir que le había sido infiel. El video ha generado miles de reacciones y abrió una conversación sobre las relaciones de pareja, la migración y las decisiones difíciles.

UNA HISTORIA QUE COMENZÓ EN LA ADOLESCENCIA

En su relato, la mujer explica que conoció a quien más tarde sería su esposo cuando ella tenía 14 años y él 19, originario de la entonces Ciudad de México. Con el paso del tiempo perdieron contacto, pero años después se reencontraron, retomaron la relación y decidieron construir una vida juntos.

La pareja se estableció en Estados Unidos, formó una familia y tuvo dos hijos. Con la intención de dar estabilidad a su hogar, ella inició el proceso legal para regularizar la situación migratoria de su pareja, apoyándose en un abogado especializado.

UN PROCESO MIGRATORIO LARGO Y DESGASTANTE

Debido a la pandemia de COVID-19, los trámites se prolongaron durante casi cuatro años. Finalmente, llegó el día de la entrevista consular en Ciudad Juárez, un momento que ambos esperaban como el cierre de una etapa complicada.

Sin embargo, meses antes de la cita, la relación comenzó a deteriorarse. La mujer asegura que su pareja cambió de actitud, se volvió distante y evasivo, lo que despertó sospechas. Al revisar su teléfono, encontró mensajes, llamadas y fotografías que evidenciaban una relación paralela de más de un año con otra mujer.

LA DECISIÓN QUE CAMBIÓ EL RUMBO DE LA HISTORIA

Ya en Ciudad Juárez, la mujer confrontó a su expareja y, tras confirmar la infidelidad, solicitó hablar con autoridades del consulado. Ahí explicó la situación y presentó pruebas que, según su testimonio, apuntaban a una posible relación fraudulenta con fines migratorios.

Mientras el hombre se encontraba en plena entrevista, un agente de migración decidió cancelar la solicitud de residencia. Entre lágrimas, la mujer relató que se sintió traicionada no solo en lo emocional, sino también en la confianza que había depositado durante años de trámites y sacrificios.

Después de la cancelación, el hombre regresó a México. Meses más tarde intentó volver a buscarla para pedirle perdón y otra oportunidad, pero ella decidió cerrar definitivamente ese capítulo de su vida.

UN NUEVO COMIENZO TRAS LA RUPTURA

Con el tiempo, la mujer logró establecer un acuerdo de manutención para sus hijos, aunque asegura que su expareja no ha intentado verlos en más de cuatro años. Actualmente, afirma haber reconstruido su vida, está casada nuevamente y vive en un entorno familiar estable junto a sus cinco hijos.

El video ha sido ampliamente compartido y comentado en redes sociales, donde muchos usuarios han expresado apoyo y reconocimiento a la mujer por contar su historia. Para muchos, su testimonio refleja una mezcla de amor, engaño, migración y resiliencia, y pone sobre la mesa las complejidades que enfrentan miles de familias en contextos migratorios.