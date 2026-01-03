Santoral de hoy, sábado 3 de enero: la Iglesia celebra el Santísimo Nombre de Jesús y a Santa Genoveva

Este sábado 3 de enero de 2026, la Iglesia católica conmemora en su santoral una de las festividades más significativas del inicio del año litúrgico: el Santísimo Nombre de Jesús, una celebración que resalta el valor espiritual y simbólico del nombre del Hijo de Dios.

Junto a esta fecha, también se recuerda la vida y obra de diversos santos y beatos que, a lo largo de la historia, han sido reconocidos por su fe, testimonio y servicio, entre ellos Santa Genoveva, patrona de París, así como San Antero, San Florencio de Viene, San Gordio y San Teógeno.

LA IGLESIA CELEBRA EL SANTÍSIMO NOMBRE DE JESÚS

De acuerdo con el Martirologio Romano, la festividad del Santísimo Nombre de Jesús recuerda que “a cuyo solo nombre toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra y en el abismo, para gloria de la Divina Majestad”.

Esta celebración alude al momento en que el niño fue nombrado Jesús, uno de los ritos vinculados a la infancia de Cristo que se conmemoran durante el primer mes del año, siendo la Epifanía del Señor, celebrada el 6 de enero, la más conocida entre los fieles.

SANTA GENOVEVA, PATRONA DE PARÍS

El 3 de enero también está marcado por la festividad de Santa Genoveva, una de las santas más veneradas en Francia. Nacida en Nanterre, cerca de París, entre los años 411 y 416, perteneció a una familia de la nobleza galo-romana. Su vida dio un giro decisivo en el año 429, cuando San Germán de Auxerre pasó por la región durante su viaje a Britania con fines evangelizadores.

De acuerdo con la tradición, el obispo conoció a la joven Genoveva en una pequeña iglesia de Nanterre y, en ese encuentro, una luz se iluminó en la frente de la niña. A partir de ese momento, Genoveva consagró su vida a Cristo, ganándose con el tiempo la fama de poseer dones de curación.

Uno de los relatos más conocidos de su vida señala que su madre, preocupada por el cambio en el carácter de su hija, le prohibió asistir a la iglesia. Tras esta orden, la mujer quedó ciega, situación que se resolvió cuando Genoveva, con sus lágrimas y oraciones, la ayudó a recuperar la vista mediante baños de agua de los pozos de Nanterre.

SANTORAL COMPLETO DE HOY, 3 DE ENERO

Además del Santísimo Nombre de Jesús y Santa Genoveva, este sábado se conmemoran las siguientes onomásticas y memorias:

Santísimo Nombre de Jesús

San Antero

Santos Teopempo y Teonas

San Gordio

San Daniel de Padua

San Teógeno

San Florencio de Viene

Santa Genoveva , virgen de Nanterre

, virgen de Nanterre San Luciano de Lentini

Beato Ciríaco Elías Chavara

El santoral católico es el conjunto de personas reconocidas por la Iglesia como santos o beatos en fechas específicas del calendario. El Martirologio Romano es el documento oficial que registra y ordena a cerca de 7 mil santos y beatos reconocidos por la Iglesia a lo largo de los siglos.