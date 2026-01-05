  • 24° C
Viral

Encontrar al niño Dios en la rosca: el significado más allá de los tamales

Desde el pasado fin de semana, las familias han comenzado a reunirse para cumplir con la tradición de partir este delicioso pan

Ene. 05, 2026
Encontrar al niño Dios en la rosca: el significado más allá de los tamales

Este 6 de enero en miles de hogares del país, así como en escuelas y centros de trabajo se cumplirá con la tradición de partir la rosca de reyes, un alimento que reúne a las familias para celebrar el día de los Reyes Magos.

Dentro de la tradición de partir este pan está la posibilidad de encontrar la figura del niño Dios y otras imágenes asociadas a simbolismos que, en ocasiones algunos interpretan únicamente como la obligación de dar tamales el 2 de febrero.

LA ROSCA: UNA FUSIÓN DE TRADICIONES

La Rosca de Reyes tiene sus raíces en la llegada de los frailes europeos a México, quienes fusionaron las celebraciones cristianas con las costumbres prehispánicas.

De esta mezcla cultural nació una tradición que hoy en día se celebra en todo el país. La forma ovalada de la rosca simboliza la corona real de los Reyes Magos y su significado trasciende lo religioso, convirtiéndose en un símbolo de unidad y amor eterno.

¿POR QUÉ ESTÁ OCULTO EL NIÑO DIOS EN LA ROSCA DE REYES

El Niño Dios que se oculta dentro de la rosca es un recordatorio del peligro que corrió el niño Jesús durante la orden de Herodes, quien mandó matar a todos los niños recién nacidos.

De este modo, la figurita que se encuentra en la rosca representa la protección divina que San José y la Virgen María brindaron a Jesús para mantenerlo a salvo. Además, la forma circular de la rosca refleja el amor infinito de Dios, sin principio ni fin.

imagen-cuerpo

SIGNIFICADO DE OTROS ELEMENTOS DE LA ROSCA DE REYES

  • Frutas y Dulces Cristalizados: Los colores y las formas de estos ingredientes simbolizan las joyas de los Reyes Magos. Los colores rojo y verde del acitrón y el ate representan el amor, la paz y la esperanza.
  • La Forma Ovalada: Representa la eternidad y la unión, sin principio ni fin, como el amor de Dios por la humanidad.
  • Cortar la Rosca con un Cuchillo: Este acto simboliza el peligro inminente que enfrentaba el Niño Dios, recordando la amenaza de Herodes.

¿QUÉ PASA SI TE SALE EL NIÑO DIOS?

El hecho de que te salga el Niño Dios en tu rebanada de la Rosca de Reyes significa una bendición, una representación simbólica de la protección divina y que estás en comunión con Jesús.

En México, la tradición también establece que quien encuentre al Niño Dios en su pedazo de rosca debe cumplir con la promesa de preparar tamales el 2 de febrero, en la celebración del Día de la Candelaria.

Este gesto refuerza la solidaridad y el sentido comunitario que caracteriza a la festividad.

César Leyva
César Leyva
