Sergio Jiménez muere tras intentar un reto viral en redes sociales

Sergio Jiménez Ramos, creador de contenido español de 37 años, murió mientras realizaba un reto extremo transmitido en vivo a través de redes sociales. El joven, originario de Barcelona y conocido en internet como "Sancho" o "Sssanchopanza", participaba en un desafío que combinaba el consumo excesivo de alcohol y drogas frente a una audiencia que seguía la transmisión en tiempo real.

El caso ha generado conmoción y reavivado el debate sobre los límites del contenido viral y los riesgos del llamado trash streaming.

¿EN QUÉ CONSISTÍA EL RETO QUE LE COSTÓ LA VIDA?

El desafío consistía en ingerir una botella completa de whisky y consumir seis gramos de cocaína en un lapso aproximado de tres horas. De acuerdo con los reportes, Sergio no logró completar el reto y falleció durante la transmisión.

Un testimonio citado por otros generadores de contenido que participan en este tipo de prácticas señaló que Jiménez habría consumido una cantidad considerada letal. "Le dije varias veces que dos gramos ya era sobredosis, que estaba estudiado, pero siguió", relató uno de ellos, quien aseguró que advirtió del peligro antes del desenlace.

LA TRANSMISIÓN EN VIVO Y EL HALLAZGO DEL CUERPO

La muerte de Sergio Jiménez se conoció luego de que su hermano lo encontrara sin vida, aún con el teléfono celular en la mano. El dispositivo seguía conectado a una videollamada privada en la que varias personas observaban el reto en tiempo real.

La transmisión se realizaba en un grupo cerrado, donde los espectadores pagaban donaciones para ver y proponer los desafíos que el creador debía cumplir.

UN NEGOCIO BASADO EN EL RIESGO EXTREMO

El fallecimiento dejó al descubierto un modelo lucrativo en el que algunos creadores aceptan consumir drogas o realizar actividades peligrosas a cambio de dinero. En estos espacios, la audiencia paga para presenciar conductas extremas, muchas veces sin advertencias claras sobre los riesgos para la salud.

Sergio Jiménez seguía un estilo similar al de otros influencers polémicos, como Simón Pérez, conocido por promover retos de alto riesgo con el objetivo de aumentar visualizaciones y ganancias económicas.

¿QUIÉN ERA SERGIO JIMÉNEZ RAMOS?

Sergio Jiménez Ramos era un generador de contenido catalán de 37 años que había ganado notoriedad dentro de comunidades digitales que consumen transmisiones extremas. Bajo los apodos "Sancho" o "Sssanchopanza", su contenido se enfocaba en retos virales y prácticas límite, inspiradas en otros creadores controversiales del mismo entorno.

INVESTIGACIÓN EN CURSO Y ALERTA POR CONTENIDOS PELIGROSOS

Tras el fallecimiento, los Mossos d´Esquadra iniciaron una investigación y realizaron una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte. Además, las autoridades mantienen bajo revisión a plataformas de videollamada y grupos privados donde este tipo de contenidos se difunden con mayor frecuencia.

El caso recuerda a la muerte de un creador de contenido francés ocurrida en 2025, que también expuso los peligros del trash streaming, una práctica que combina retos extremos, presión de la audiencia y falta de control, con consecuencias que pueden resultar fatales.