Siete errores comunes que cometemos al lavar la ropa, ¿has hecho alguno?

Cuidar la ropa no solo ayuda a que las prendas luzcan mejor y duren más, sino que también impacta en tu presupuesto y hasta en el medio ambiente. Pequeños descuidos en el lavado pueden desgastar la ropa, desteñir colores o reducir la absorción de toallas y ropa deportiva. Conoce los fallos más frecuentes y cómo corregirlos para que tu ropa siempre luzca como nueva.

Te presentamos esta guía con los siete errores más comunes.

1. NO SEPARAR LA ROPA POR COLORES

Uno de los errores más frecuentes es mezclar toda la ropa sucia en la lavadora. Para evitar manchas o decoloraciones, lo recomendable es dividir las prendas en cargas completas: blanca, colores claros, tonos oscuros y negra. Si no tienes muchas piezas de un mismo color, ajusta el nivel de agua según la cantidad de ropa: bajo, medio o alto.

2. DEJAR CREMALLERAS ABIERTAS O BOTONES CERRADOS

Meter prendas con cremalleras abiertas, especialmente jeans, puede dañar otras prendas más delicadas. Por eso, siempre abróchalas antes de lavarlas. En cambio, los botones de camisas o vestidos no se deben cerrar, ya que el movimiento de la lavadora puede aflojarlos o desprenderlos.

3. NO TRATAR LAS MANCHAS DIFÍCILES ANTES DE LAVAR

Manchas de sangre, vino o salsa deben tratarse de inmediato. No frotes, porque podrías extender la mancha. Lo mejor es aplicar un producto adecuado como bicarbonato o vinagre, dejar actuar y enjuagar antes de meter la prenda a la lavadora.

4. USAR SUAVIZANTE DE TELAS EN TODAS LAS PRENDAS

No todas las prendas necesitan suavizante. Evita usarlo en ropa deportiva, toallas, ropa interior o prendas de bebés, ya que puede afectar su absorción o causar irritaciones. Como alternativa, el vinagre blanco es más seguro y también ayuda a suavizar la ropa.

5. TENDER LA ROPA SIN SACUDIRLA

Sacar la ropa de la lavadora y colgarla sin sacudirla puede generar arrugas difíciles de quitar. Sacudir las prendas ayuda a alisar tejidos y, en muchos casos, evita el planchado. Solo hazlo con cuidado en prendas delicadas o de punto.

6. SECAR TODA LA ROPA AL SOL DIRECTO

La exposición al sol no es recomendable para todos los colores. La ropa blanca resiste, pero la oscura y negra puede desteñirse. Lo ideal es secar al aire libre, pero a la sombra o con la prenda al revés, para proteger los colores y alargar la vida de la ropa.

7. OLVIDARSE DE LIMPIAR LA LAVADORA

Una lavadora sucia afecta directamente la limpieza de la ropa. Para mantenerla en buen estado, limpia el tambor sin ropa agregando 50 ml de vinagre o lejía en el dispensador de detergente y ejecuta un ciclo de lavado. La recomendación de algunas marcas es hacer esta limpieza cada 20 lavados, aproximadamente cada mes y medio si lavas tres veces por semana.