¿Hechas en la India? Esto es lo que realmente se sabe sobre las roscas de Reyes de Costco

Cada 6 de enero, el Día de Reyes se convierte en una de las fechas más esperadas por las familias mexicanas, no solo por la tradición de los regalos, sino por el momento de reunirse alrededor de una mesa para partir la Rosca de Reyes.

En los últimos años, una de las más buscadas es la que vende Costco, famosa por su tamaño generoso, su sabor uniforme y un precio que ha provocado incluso la reventa. Sin embargo, en esta temporada surgió una polémica sobre si las rosas de Reyes de Costo están hechas en la India

RUMOR SOBRE LAS ROSAS DE REYES DE COSTCO

El rumor comenzó a circular luego de que usuarios compartieran una fotografía del empaque de una rosca de Reyes de Costco en la que se alcanza a leer la leyenda "Hecho en la India".

La imagen se viralizó rápidamente y fue replicada en páginas de memes y redes sociales como X y Facebook, provocando sorpresa, críticas y dudas entre los consumidores, especialmente por tratarse de un producto asociado a una tradición profundamente mexicana.

La controversia no tardó en crecer, tomando en cuenta la enorme demanda que tienen estas roscas cada año. En muchos almacenes, el producto se agota en cuestión de horas y hay clientes que incluso forman filas desde temprano para asegurarse una. Pero, ¿realmente Costco importa sus roscas de Reyes desde la India o se trata solo de un malentendido viral?

¿LAS ROSCAS DE REYES DE COSTCO ESTÁN HECHAS EN INDIA?

Hasta el momento, no existe ninguna evidencia oficial que confirme que las roscas de Reyes que se venden en Costco México sean fabricadas en la India o importadas desde ese país. La empresa, aunque es una cadena global con presencia en distintos continentes, suele manejar de forma local o regional la producción de sus productos frescos, especialmente los de panadería.

Especialistas en logística y consumidores frecuentes señalan que el rumor se originó a partir de una posible confusión en el etiquetado o el empaque, ya sea por el uso de materiales importados o por un error al momento de imprimir la información. No hay registros de una planta de producción en la India dedicada a la elaboración de roscas de Reyes para Costco, ni indicios de importación de este producto desde Asia.

Costco cuenta con áreas de panadería en cada uno de sus almacenes, donde se hornean y presentan al público panes, pasteles, galletas y otros productos dulces. En muchos casos, las masas llegan congeladas o semi-preparadas desde centros de producción más grandes, y es en tienda donde se completa el horneado o el proceso final antes de su venta.

Este modelo permite mantener frescura, reducir costos y adaptarse a la demanda local, algo que sería difícil de lograr si se tratara de un producto completamente importado desde otro continente.