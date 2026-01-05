"La Reina del Costco" lo vuelve a hacer: Compra y revende más de mil roscas de Reyes por segundo año consecutivo

Por segundo año consecutivo, la influencer y excandidata a diputada local, Ximena Figueroa, volvió a hacerse viral en redes sociales, tras realizar una compra masiva de roscas de Reyes en una sucursal de Costco.

PUBLICACIÓN DE XIMENA FIGUEROA

Esta aparición generó críticas, debate y reacciones divididas entre usuarios y socios del club de membresía. La compra de las roscas de Reyes se llevó a cabo en la sucursal recién inaugurada de Periférico, ubicada en la colonia El Vigía, en Zapopan, Jalisco.

Desde ese punto, el cargamento fue trasladado en un tráiler de doble remolque con destino a Manzanillo, Colima, donde las roscas serían revendidas bajo un esquema de preventa previamente anunciado en sus redes sociales.

De acuerdo con la información difundida por la propia Figueroa, la compra ascendió a mil roscas de Reyes, cada una con un precio de 429 pesos, lo que representó un desembolso cercano a los 429 mil pesos.

REVENTA DE ROSCA DE REYES DE COSTCO

Posteriormente, cada pieza fue ofrecida al público en 599 pesos, lo que implicó un margen de ganancia significativo. La mayoría de los productos, según sus publicaciones, ya contaban con comprador antes de su llegada a Colima.

En 2025, Figueroa realizó una compra similar que también se viralizó y provocó inconformidad entre socios de Costco, quienes señalaron que el acaparamiento de productos de temporada les impidió adquirir roscas para consumo familiar, a pesar de pagar una membresía anual.

Este año 2026, las críticas se repitieron con argumentos similares, especialmente por tratarse de una fecha tradicionalmente asociada al consumo doméstico. La influencer documentó el proceso desde el interior del establecimiento. En un video publicado el sábado 3 de enero, declaró:

"Hola a todos. Soy Ximena Figueroa y hoy sábado 3 de enero estoy en el Costco de Guadalajara para llevar las deliciosas roscas del Costco hasta Manzanillo". Las imágenes mostraron tanto la compra como el operativo logístico, lo que amplificó la discusión en plataformas digitales.

El domingo 4 de enero, Figueroa compartió fotografías del punto de entrega en Manzanillo, donde se observan cientos de roscas listas para su distribución.

En el mensaje, confirmó que las piezas rellenas prácticamente se habían agotado y que quedaban pocas tradicionales disponibles.

¿POR QUÉ SE LE CONOCE COMO "LA REINA DEL COSTCO"?

Tras haber participado en el certamen Miss Trans Nacional México 2025, Figueroa se autonombró la "Reina del Costco", un apodo que ha capitalizado mediáticamente a través de este tipo de estrategias comerciales y de exposición en redes sociales.

Ximena Figueroa no se detiene a pesar de las críticas, pues en su más reciente publicación en sus redes sociales, compartió otro lote de roscas de Reyes rellenas de nata:



