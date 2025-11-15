Red Dead Redemption llega a móviles y Netflix

Esta semana surgió información que tomó por sorpresa a los fans de Rockstar Games. Un nuevo registro de Red Dead Redemption apareció en las plataformas de PS5, Xbox Series y la futura Nintendo Switch 2, lo que llevó a muchos a pensar en un relanzamiento para consolas de nueva generación. Sin embargo, la realidad tomó un rumbo distinto: el aclamado título del Viejo Oeste no llegará al menos por ahora a estas consolas, pero sí aterrizará en un servicio de streaming y en dispositivos móviles.

RDR LLEGA A NETFLIX, IOS Y ANDROID

Después de varios días de rumores, finalmente se confirmó la noticia que desató la emoción de miles de jugadores. Red Dead Redemption, acompañado de su famoso DLC Undead Nightmare, debutará en Netflix el próximo 2 de diciembre.

Para la plataforma de streaming, este lanzamiento representa uno de los movimientos más importantes de su división de videojuegos. Basta recordar que en diciembre de 2023 llegó GTA: The Trilogy – The Definitive Edition y se convirtió en un éxito inmediato, impulsando fuertemente el número de usuarios que juegan desde Netflix.

Dos años después, la empresa busca repetir la fórmula y posicionarse nuevamente en la temporada navideña con otro título icónico de Rockstar.

Ese mismo 2 de diciembre, tanto Red Dead Redemption como Undead Nightmare también estarán disponibles en iOS y Android. Tal como ha sucedido con los juegos de la saga GTA, se espera una respuesta masiva del público. Además, el preregistro ya está disponible para quienes planean jugarlo desde su teléfono.

¿DE QUÉ TRATA RED DEAD REDEMPTION?

Red Dead Redemption es un juego de acción y aventura lanzado originalmente en 2010. Su historia se desarrolla a inicios del siglo XX, cuando el Viejo Oeste está llegando a su fin. El jugador toma el papel de John Marston, un exforajido que debe perseguir a los integrantes de su antigua banda para intentar recuperar su vida y su libertad.

El mundo del juego es extenso y muy detallado: desiertos, ranchos, pueblos fronterizos y personajes con historias profundas. Su sistema de decisiones también destaca, ya que permite al jugador definir la reputación de Marston a través de acciones que pueden tener impacto en el desarrollo de la historia.

Tiroteos, caza, misiones narrativas y eventos aleatorios completan una experiencia que muchos consideran una de las mejores jamás creadas por Rockstar.