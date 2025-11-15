Frank Urbina, influencer de Ciudad Obregón, entre "los latinos más hot del 2025" según E! Now Latino

El influencer originario de Ciudad Obregón, Frank Urbina, conocido en redes como FrankFitness, ha sido recientemente incluido en la lista de "los latinos más hot del 2025" por la plataforma digital "E! Now Latino", la apuesta de entretenimiento de E! Entertainment para Latinoamérica.

Con más de 1.7 millones de seguidores en Instagram y más de 2.2 millones en TikTok, donde acumula más de 59 millones de "me gusta", Frank se ha consolidado como un referente del fitness y los hábitos saludables.

En sus perfiles se autodefine como atleta multideportista, y comparte contenido centrado en rutinas de ejercicio, dietas y bienestar, buscando inspirar a su audiencia a lograr una mejor versión de sí mismos.

SU ENFOQUE HA LOGRADO TRASCENDER FRONTERAS

Frank comenzó a producir contenido hace más de cuatro años, y poco a poco fue ganando terreno en el mundo de los influencers, hasta atraer la atención de marcas como Charlie, así como de campañas enfocadas en la alimentación saludable y productos deportivos. Además en octubre fue invitado especial a los Eliot Awards

Su contenido no solo se limita a grabaciones en su hogar; también utiliza gimnasios locales de Ciudad Obregón y lugares emblemáticos como la Laguna del Nainari, promoviendo de manera indirecta la riqueza natural y deportiva de su ciudad natal.

El hecho de que Frank Urbina esté en la lista de E! Now Latino es el reflejo de cómo su enfoque en bienestar, disciplina y estilo de vida activo ha logrado trascender fronteras, consolidándolo como uno de los influencers latinos más reconocidos y admirados del momento.