VIDEO | Globo aerostático aterriza de emergencia avenida de León, Guanajuato

Este fin de semana se realiza el Festival del Globo que reúne a participantes de muchas partes del mundo para ver y participar en el espectáculo aéreo

Nov. 15, 2025
Vecinos ayudaron a que el globo bajara sin provocar accidentes.

La mañana de este 15 de noviembre de 2025, un globo aerostático aterrizó de emergencia en León, Guanajuato, sin que se registraran personas lesionadas. El incidente ocurrió en el Libramiento José María Morelos, donde la aeronave descendió de forma imprevista, sorprendiendo a automovilistas y vecinos de la zona.

En videos compartidos por testigos se observa cómo el globo aerostático desciende lentamente mientras habitantes del lugar se acercan para ayudar a estabilizar la canastilla y auxiliar al piloto y a los pasajeros.

DOS GLOBOS VIVEN SITUACIÓN SIMILAR DURANTE EL FESTIVAL

Durante la misma mañana se reportó que dos globos aerostáticos del Festival Internacional del Globo realizaron aterrizajes de emergencia en diferentes vialidades de la ciudad.
Uno descendió sobre el bulevar Morelos y el segundo en Paseo del Moral, provocando el cierre temporal de la circulación y alarma entre los conductores.

Uno de los videos difundidos muestra un globo de colores azul y morado aterrizando en el libramiento, donde varias personas ayudaron a detener la canastilla para controlar el descenso.

Hasta el momento, no se reportan daños materiales de consideración ni personas lesionadas. Las autoridades y los organizadores del evento no han informado aún sobre las causas de estos aterrizajes de emergencia.

César Leyva
César Leyva
