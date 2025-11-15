¿Cuánto cuesta poner y decorar un árbol de Navidad en 2025?

En 2025, poner un árbol de Navidad en México puede implicar desde un gasto muy modesto hasta una inversión elegante, dependiendo no solo del árbol sino también de los adornos.

Más allá de comprar el pino artificial o natural}, también debes considerar las luces, esferas, guirnaldas, cintas, coronas y otros elementos que transforman el árbol en el símbolo navideño por excelencia.

PRECIOS ESTIMADOS EN ACCESORIOS

Los accesorios navideños tienen un rango muy amplio. Por ejemplo, una guirnalda Naviplastic de 2.75 metros con luces LED cuesta alrededor de 359.50 pesos. Paquetes básicos de esferas también son muy accesibles: 24 esferas de 6 cm, por ejemplo, pueden costar solo 55 pesos en tiendas mayoristas

Por otro lado, una guirnalda de esferas doradas de diseño elegante en Home Depot se vende por 645 pesos.

Las luces LED son otro componente clave: según reportes, un paquete de luces cuesta entre 200 y 600 pesos, y para decorar un árbol mediano puede necesitarse más de uno.

Además, según Telediario México, otros elementos como una estrella para la punta del árbol pueden costar entre 100 y 150 pesos, mientras que moños decorativos van de 30 a 60 pesos.

En tiendas como Sam´s o Bodega Aurrera también encuentras guirnaldas de luces de 7.6 m por 349 pesos.

ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL

Decoración sencilla: Si compras un árbol básico (unos 749 pesos por uno artificial económico), le añades un paquete básico de luces (por ejemplo 200–300 pesos), guirnaldas simples (4 por 50–100 pesos cada una), un paquete de esferas básicas (150–300 pesos) y una estrella para la cima (100–150 pesos), puedes armar un árbol decorado por aproximadamente 1400 a 1800 pesos en total. Esto coincide con estimaciones de medios: poner un árbol "económico" decorado puede costar entre 1500 y 3000 pesos .

Un presupuesto para un árbol decorado de forma muy elegante podría estar entre 8 mil y 15 mil pesos o más, dependiendo del tamaño, calidad y cantidad de detalles.

PUEDE HABER PROMOCIONES EN EL BUEN FIN

Aun con estos cambios, sigue siendo posible ahorrar si se compra antes de diciembre. Durante el Buen Fin y en las primeras semanas de noviembre, tiendas como Walmart, Costco o Sears suelen ofrecer descuentos importantes.

Comparar modelos, comprar con anticipación y elegir materiales duraderos permite que el espíritu navideño no se convierta en un gasto desbordado.

Con planeación, poner un árbol de Navidad en 2025 puede ser tan económico, o tan lujoso, como cada familia decida.