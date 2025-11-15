Pareja protagoniza emotiva propuesta de matrimonio durante concierto de Ingrid Contreras en la Expofest Cajeme 2025

La Expofest Cajeme 2025 arrancó oficialmente ayer, viernes 14 de noviembre, y lo hizo con gran energía gracias a la presentación de la cantante Ingrid Contreras en el Teatro del Pueblo, donde se vivió uno de los momentos más conmovedores de la noche.

El público de la ExpoFest vivió un momento conmovedor. En medio del concierto de Ingrid Contreras una pareja del público sorprendió a todos con una emotiva propuesta de matrimonio que hizo vibrar la explanada del Estadio Tomás Oroz Gaytán.

Lo que inició como una dedicatoria especial terminó convirtiéndose en un momento lleno de amor, aplausos y celebración que marcó la velada.

PAREJA PROTAGONIZA EMOTIVA PROPUESTA DE MATRIMONIO DURANTE CONCIERTO DE INGRID CONTRERAS

Mientras Ingrid interpretaba una de sus baladas más románticas. Una de las asistentes se acercó para pedirle a la cantante que dedicara la canción al amor de su vida, sin que su pareja sospechara lo que estaba por suceder. Conmovida, la artista aceptó y comenzó a preparar el ambiente, sin imaginar la magnitud del instante que se avecinaba.

En pleno desarrollo de la melodía, y ante la sorpresa de la persona homenajeada, la joven que había hecho la petición se arrodilló con un anillo en la mano. Los gritos del público retumbaron en el Palenque mientras declaraba su amor y lanzaba la pregunta que cambió el rumbo de la noche. Ingrid, visiblemente emocionada, detuvo unos segundos su interpretación para dar espacio al momento y animar a la pareja desde el escenario.

El momento terminó con un beso y un gran ramo de rosas, además muchos de los asistentes captaron la propuesta con sus celulares, lo que convirtió la escena una de las más comentadas del concierto.

Tras felicitarlas, Ingrid Contreras dedicó unas palabras de apoyo y continuó su presentación en un ambiente impregnado de alegría y amor, reforzando la conexión que mantiene con su público.

Con este inolvidable episodio, la Expofest Cajeme 2025 inició con el pie derecho, marcando su primera noche como una de las más memorables de esta edición.