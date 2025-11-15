Así te avisa Instagram que tomaron captura de tu chat

Si eres de las personas que suele tomar capturas en sus conversaciones de Instagram, es importante conocer en qué situaciones la aplicación envía una alerta. Aunque muchos creen que la función aplica en cualquier chat, la realidad es diferente.

La plataforma solo notifica cuando los mensajes temporales, también conocidos como modo efímero, están activados. En los chats tradicionales, la aplicación no envía ninguna advertencia y, hasta ahora, no existe una herramienta que lo haga, sin importar el tipo de cuenta que se utilice.

Instagram implementa este tipo de avisos para reforzar la privacidad y transparencia entre quienes conversan. La idea es que ambos usuarios sepan si el contenido podría ser guardado o utilizado de una manera que no esperaban.

CÓMO FUNCIONAN LOS MENSAJES TEMPORALES

Los mensajes temporales permiten que textos, imágenes o videos desaparezcan automáticamente tras un tiempo definido. Las opciones disponibles son:

Después de ver el contenido

24 horas

7 días

Cuando esta función está activa, ambos usuarios reciben una notificación si alguno decide tomar una captura de pantalla. Es importante destacar que solo funciona en conversaciones uno a uno, no en grupos ni comunidades.

PASOS PARA ACTIVAR LOS MENSAJES TEMPORALES

Existen dos formas de habilitar esta herramienta:

Método 1

Abra Instagram y entre al apartado de mensajes.

y entre al apartado de mensajes. Seleccione el chat donde desea activar la función.

Toque la parte superior del chat, junto al nombre del contacto.

Elija la opción mensajes temporales .

. Seleccione el tiempo de duración y confirme.

Método 2

Entre en la conversación.

Deslice el dedo hacia arriba hasta que aparezca la leyenda que indica que los mensajes temporales han sido activados.

han sido activados. Este proceso es rápido e intuitivo.

POR QUÉ INSTAGRAM ENVÍA AVISOS DE CAPTURA

La principal razón es la protección de la privacidad. Muchas conversaciones contienen información sensible, imágenes o datos que requieren un manejo cuidadoso. Al recibir una notificación, ambos participantes pueden estar atentos a cómo será usado el contenido.

Instagram también recuerda que compartir material delicado o sin autorización puede generar sanciones, incluso la suspensión de la cuenta.

Beneficios y limitaciones de esta función

Ventajas

Mayor control sobre lo que compartes.

Avisos cuando alguien decide guardar una copia del contenido.

Desventajas

No se conserva el historial del chat ; todo desaparece según el tiempo configurado.

; todo desaparece según el tiempo configurado. No está disponible en chats grupales.

¿CUÁNDO CONVIENE UTILIZAR LOS MENSAJES TEMPORALES?

Esta función es ideal cuando compartes datos personales o archivos que no deseas que permanezcan guardados. En cambio, si necesitas mantener un registro de tus conversaciones, no es la mejor opción, ya que la información se elimina por completo y no puede recuperarse.