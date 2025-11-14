Epic Games regala 3 juegos por tiempo limitado

La Epic Games Store arrancó noviembre dejando atrás el ciclo de videojuegos de terror gratuitos y ahora sorprende a su comunidad con una nueva selección de títulos disponibles sin costo. Cualquier usuario con una cuenta puede reclamarlos y conservarlos para siempre, simplemente añadiéndolos a su biblioteca.

A continuación te contamos cuáles son los tres juegos que estarán disponibles por tiempo limitado.

JUEGOS DE REGALO DE EPIC

ScourgeBringer: acción rápida en un mundo posapocalíptico

El primer título gratuito de la lista es ScourgeBringer, que se podrá descargar hasta el jueves 21 de noviembre a las 17:00 (hora peninsular). Se trata de un juego de plataformas tipo roguelite, con un ritmo acelerado y movimientos fluidos.

En esta aventura acompañas a Kyhra, una joven guerrera que se enfrenta a antiguas máquinas responsables de la caída de la humanidad. Conforme avanza la historia, el jugador explora escenarios llenos de misterios, desafíos y secretos que conectan con su pasado.

Songs of Silence: estrategia y decisiones que cambian el rumbo

La segunda oferta gratuita es Songs of Silence, un juego de estrategia por turnos que mezcla combates en tiempo real. Aquí, cada decisión afecta directamente el destino de un reino.

El título ofrece una campaña narrativa, mapas de escaramuza para explorar en solitario o en multijugador, así como diversos escenarios especiales. En total, cuenta con ocho mapas de campaña, tres niveles de dificultad y una serie de misiones secundarias donde es posible conocer personajes únicos y descubrir tesoros ocultos.

Zero Hour: táctica y trabajo en equipo

Cerrando la lista aparece Zero Hour, un shooter táctico en primera persona que apuesta por el realismo y la cooperación entre jugadores. Está ambientado en escenarios ficticios inspirados en Bangladesh, recreados con gran detalle.

Zero Hour combina acción intensa con una gestión cuidadosa de recursos. Los jugadores pueden participar en misiones de rescate de rehenes, desactivación de bombas y otros desafíos que exigen coordinación. El título incluye modos competitivos 5v5, partidas cooperativas de hasta diez personas y la opción de jugar solo acompañado de escuadrones controlados por la IA.

TRES REGALOS IMPERDIBLES PARA ESTA SEMANA

Epic Games Store sigue ampliando su catálogo gratuito y esta semana ofrece tres propuestas muy distintas entre sí, ideales para quienes buscan acción frenética, estrategia profunda o experiencias tácticas realistas.

Si quieres sumarlos a tu biblioteca, solo necesitas iniciar sesión y reclamarlos antes de que termine su periodo de disponibilidad.