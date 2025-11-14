  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 14 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Madre del año: pide ayuda para sepultar a su hijo en Veracruz y desaparece con el dinero

La noble acción cayó por tierra luego de que la fémina "pelara gallo" con la cuantiosa recaudación aportada por gente de buen corazón

Nov. 14, 2025
Madre del año: pide ayuda para sepultar a su hijo en Veracruz y desaparece con el dinero

La muerte de un agente vial en Nuevo León causó un profundo dolor entre amigos y compañeros de trabajo, por lo que al llamado no dudaron en sumarse, a fin de que su cuerpo fuese llevado a su tierra natal para que fuera sepultado por su madre y sus familiares.

El efectivo de la Unidad de Tránsito Municipal fallecido fue identificado como Iván Cortés, originario del municipio Úrsulo Galván, Veracruz; la presunta madre del oficial se identificó como María de los Ángeles Blanco.

De acuerdo con la información, los restos mortales del Iván Cortés eran velados el 5 de noviembre en Funerales del Pueblo de Guadalupe, hasta donde María de los Ángeles se apersonó como madre de Iván, quien con el "dolor a flor de piel", como el que sufre casi toda madre, pidió ayuda económica para trasladar el cadáver de su hijo a Veracruz, para ser sepultado, donde le esperaban sus seres queridos para el sepelio.

Conmovidos, amigos y compañeros de trabajo de Iván Cortés, quienes no dudaron en poner de corazón el dinero para ello, suma que ascendió a 50 mil pesos, para que fuera sepultado entre los suyos.

Cuando las personas de noble corazón entregaron el dinero a María de los Ángeles, esta lo tomó, agradeció y siguió en el funeral; sin embargo, cuando se le buscó, esta había "pelado gallo" con la ayuda económica. Al momento se desconoce dónde se metió.

Cuando se percataron de que la supuesta madre de Iván se había "hecho ojo de hormiga", no les quedó de otra que hacer frente a la situación y fueron las autoridades municipales las que se encargaron de pagar el traslado del cuerpo a la tierra natal de su elemento.

imagen-cuerpo

A raíz de lo ocurrido, deudos de Iván y personas que aportaron y tenían en alta estima a su compañero exigen justicia, que la desvergüenza de la mujer de apoderarse de un dinero para un hermoso gesto no quede en el aire, y demandan que se levanten cargos por abuso de confianza y robo.

Finalmente, amigos y familiares expresaron que Iván Cortés les contó que no tenía relación con su madre, ya que cuando era niño los había abandonado, razón por la que fue posible que la mujer no resultara su familiar y solo se aprovechó de la honradez de los colegas.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Las diferencias entre Frankenstein de Guillermo del Toro y la versión de Mary Shelley
Viral

Las diferencias entre Frankenstein de Guillermo del Toro y la versión de Mary Shelley

Noviembre 14, 2025

La novela gótica y la adaptación de Netflix comparten una misma obsesión: examinar la naturaleza humana

Aguinaldo 2025: ¿Cuánto te quita de ISR el SAT y a partir de qué cantidades?
Viral

Aguinaldo 2025: ¿Cuánto te quita de ISR el SAT y a partir de qué cantidades?

Noviembre 14, 2025

Este beneficio es una prestación obligatoria establecida en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, vigente desde 1970

VIDEO | Hombres armados entran al set de grabación de La Cotorrisa
Viral

VIDEO | Hombres armados entran al set de grabación de La Cotorrisa

Noviembre 14, 2025

El incidente fue narrado por Ricardo Pérez y Slobotzky en un episodio de su pódcast, donde también compartieron imágenes de las cámaras de seguridad