Madre del año: pide ayuda para sepultar a su hijo en Veracruz y desaparece con el dinero

La muerte de un agente vial en Nuevo León causó un profundo dolor entre amigos y compañeros de trabajo, por lo que al llamado no dudaron en sumarse, a fin de que su cuerpo fuese llevado a su tierra natal para que fuera sepultado por su madre y sus familiares.

El efectivo de la Unidad de Tránsito Municipal fallecido fue identificado como Iván Cortés, originario del municipio Úrsulo Galván, Veracruz; la presunta madre del oficial se identificó como María de los Ángeles Blanco.

De acuerdo con la información, los restos mortales del Iván Cortés eran velados el 5 de noviembre en Funerales del Pueblo de Guadalupe, hasta donde María de los Ángeles se apersonó como madre de Iván, quien con el "dolor a flor de piel", como el que sufre casi toda madre, pidió ayuda económica para trasladar el cadáver de su hijo a Veracruz, para ser sepultado, donde le esperaban sus seres queridos para el sepelio.

Conmovidos, amigos y compañeros de trabajo de Iván Cortés, quienes no dudaron en poner de corazón el dinero para ello, suma que ascendió a 50 mil pesos, para que fuera sepultado entre los suyos.

Cuando las personas de noble corazón entregaron el dinero a María de los Ángeles, esta lo tomó, agradeció y siguió en el funeral; sin embargo, cuando se le buscó, esta había "pelado gallo" con la ayuda económica. Al momento se desconoce dónde se metió.

Cuando se percataron de que la supuesta madre de Iván se había "hecho ojo de hormiga", no les quedó de otra que hacer frente a la situación y fueron las autoridades municipales las que se encargaron de pagar el traslado del cuerpo a la tierra natal de su elemento.

A raíz de lo ocurrido, deudos de Iván y personas que aportaron y tenían en alta estima a su compañero exigen justicia, que la desvergüenza de la mujer de apoderarse de un dinero para un hermoso gesto no quede en el aire, y demandan que se levanten cargos por abuso de confianza y robo.

Finalmente, amigos y familiares expresaron que Iván Cortés les contó que no tenía relación con su madre, ya que cuando era niño los había abandonado, razón por la que fue posible que la mujer no resultara su familiar y solo se aprovechó de la honradez de los colegas.