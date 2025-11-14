  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 14 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Aguinaldo 2025: ¿Cuánto te quita de ISR el SAT y a partir de qué cantidades?

Este beneficio es una prestación obligatoria establecida en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, vigente desde 1970

Nov. 14, 2025
La prestación no es obligatoria para quienes trabajan por honorarios.
La prestación no es obligatoria para quienes trabajan por honorarios.

El pago del aguinaldo 2025 está cada vez más cerca y, junto con esta prestación, también surgen dudas sobre la retención del ISR que realiza el SAT. Aunque todos los trabajadores formales tienen derecho a recibirlo, no siempre está libre de impuestos. Aquí te explicamos desde qué monto se descuenta y cómo se calcula.

El aguinaldo es una prestación obligatoria establecida en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, vigente desde 1970.

DATOS IMPORTANTE SOBRE EL AGUINALDO

  • Debe equivaler como mínimo a 15 días de salario.
  • Aplica para trabajadores: De base, de confianza, de planta, sindicalizados, eventuales, comisionistas y agentes de comercio, seguros, vendedores y similares
  • No es obligatorio para quienes trabajan por honorarios, salvo que exista subordinación.
  • Debe pagarse antes del 20 de diciembre; si el patrón no cumple, puede recibir sanciones de 50 a 500 UMA.
imagen-cuerpo

¿CUÁNDO RETIENE EL SAT EL ISR DEL AGUINALDO?

Aunque el aguinaldo es un derecho, sí genera pago de ISR, pero únicamente si supera cierta cantidad.

Límite exento 2025

Para 2025, la UMA se establece en $113.14 pesos.
La ley permite que el aguinaldo esté exento hasta 30 UMA, es decir:

Monto exento de ISR en 2025:

30 × 113.14 = 3 mil 394.20 pesos

Esto significa que:

  • Si tu aguinaldo es igual o menor a 3 mil 394.20, lo recibes completo, sin retención.
  • Si supera ese monto, el SAT restará los 3 mil 394.20 exentos y solo cobrará ISR sobre el excedente.

La retención la realiza el empleador, quien entrega al trabajador el monto final ya con los impuestos descontados.

Ejemplo sencillo

  • Aguinaldo recibido: 6000
  • Monto exento: 3394.20
  • Excedente gravado: 2605.80
    Sobre esta última cantidad se calcula el ISR.

¿QUÉ ES EL ISR?

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) es un tributo obligatorio para personas físicas y morales. Se calcula sobre la diferencia entre:

  • Ingresos obtenidos, y
  • Deducciones autorizadas en el ejercicio fiscal.

El monto del impuesto varía según el régimen fiscal de cada contribuyente.

¿DÓNDE PEDIR AYUDA SI HAY PROBLEMAS CON EL PAGO DEL AGUINALDO?

Si el patrón no paga el aguinaldo, lo da incompleto o existen irregularidades en la retención, el trabajador puede acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir asesoría gratuita.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Esto es lo que ocurre en tu cuerpo al consumir limón de manera diaria
Viral

Esto es lo que ocurre en tu cuerpo al consumir limón de manera diaria

Noviembre 14, 2025

Mucho se habla del agua con limón, especialmente por las mañanas, y aunque no es una cura mágica, sí puede ser un hábito beneficioso cuando se consume

Fotografía Animada con IA: Cómo hacer que tenga resultados realistas y asombrosos
Viral

Fotografía Animada con IA: Cómo hacer que tenga resultados realistas y asombrosos

Noviembre 14, 2025

Con esta práctica herramienta, puedes aprovechar la potencia de la IA para lograr fácilmente resultados sorprendentes desde la aplicación

Santoral de hoy, 14 de noviembre: San Serapio, patrono de enfermos y afligidos
Viral

Santoral de hoy, 14 de noviembre: San Serapio, patrono de enfermos y afligidos

Noviembre 14, 2025

Dejó las armas para unirse a los mercedarios y entregar su vida por la libertad de cautivos, convirtiéndose en un ejemplo de fe y entrega total