VIDEO | Hombres armados entran al set de grabación de La Cotorrisa

El set de grabación de La Cotorrisa vivió una noche llena de tensión después de que un grupo de hombres armados irrumpiera en las oficinas, en lo que aparentaba ser un robo planeado con detalle. El incidente fue narrado por Ricardo Pérez y Slobotzky en el episodio 347 de su pódcast, donde también compartieron imágenes de las cámaras de seguridad para alertar a su audiencia sobre el modus operandi que utilizan estos grupos delictivos.

RELATO DE LO OCURRIDO

Durante la transmisión, los comediantes explicaron que las grabaciones muestran claramente a los intrusos portando armas y herramientas especializadas para forzar cerraduras y abrir cajas fuertes, lo que evidencia que se trataba de un grupo preparado y no de un robo improvisado.

Slobotzky añadió que incluso llevaban equipo diseñado para manipular cajas fuertes, lo que refuerza el nivel de organización detrás del intento de asalto.

ROBÓ FRUSTRADO

Según contaron, el robo terminó siendo un fracaso total. Al darse cuenta de que el lugar no era una vivienda sino un set de grabación, los hombres comenzaron a abandonar los objetos que intentaban llevarse.

"Ahí empezaron a dejar todo", recordó Ricardo Pérez. Al final, lo único que lograron tomar fue una funda de celular vacía, por lo que no hubo pérdidas materiales importantes.

La intervención del equipo de producción fue clave. Una persona que estaba monitoreando el estudio habló por el intercomunicador para advertir a los intrusos que la policía ya había sido notificada, lo que los desorientó y aceleró su huida.

Slobotzky destacó la rapidez con la que reaccionaron las autoridades. "Hablamos al 911 y en dos minutos había cuatro patrullas aquí, y eso es real. Honor a quien honor merece", comentó.

Los comediantes subrayaron que, aunque el operativo evitó que la situación escalara, es importante mantenerse atentos ante delitos cada vez más frecuentes y sofisticados.

ASÍ OPERABAN LOS DELINCUENTES

En el pódcast también revelaron el método que los ladrones suelen utilizar. De acuerdo con el oficial que atendió el caso, primero se hacen pasar por repartidores de comida para verificar que no haya nadie en el lugar. Más tarde, ya de noche, utilizan herramientas para doblar una parte del portón y crear un espacio por donde pueda ingresar uno de ellos y facilitar la entrada del resto.

"Ven que por ahí no hay coches, o si el garaje está abierto", explicó Slobotzky, quien destacó el nivel de planeación que tuvieron los intrusos antes de intentar el robo.