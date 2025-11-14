VIDEO | Padre desentierra y lleva a casa a su hijo muerto, pues creía que estaba pasando frío

Alguien por ahí dijo que los hijos que pierden en muerte a sus padres se les dice huérfanos; a quienes se les muere el esposo o esposa se les llama viudo o viuda, pero para los padres que pierden a un hijo no existe concepto.

Y es que, biológica y genealógicamente, los hijos deberían llevar a la sepultura a sus progenitonres; sin embargo, en los tiempos actuales lo precipitado de la vida y las influencias han hecho que esto se invierta y hoy más padres tengan que enterrar a sus hijos.

DESENTIERRA A SU HIJO Y LO LLEVA A CASA

Ahora, el dolor por esa pérdida es la más difícil, ya que nunca se supera, se sobrelleva; sin embargo, un padre originario de Nicaragua no soportó el vacío que dejó su hijo, quien perdió la vida en un accidente y lo llevó a cometer un acto descabellado, como si hubiese perdido la razón.

El cuerpo correspondía a un jovencito de 17 años de edad, quien perdió la vida en un accidente vial el 6 de noviembre de 2025; sin embargo, lo que sacudió a la comunidad de Pantasma, en el municipio de Jinotega, fue el hecho de que por la noche un hombre fue captado por las cámaras de vigilancia sacando un cuerpo del panteón.

Era el padre del menor, quien presuntamente bajo los efectos del alcohol y con un dolor en el alma, resistiéndose a que su heredero hubiese muerto, desenterró al muchacho, cargó el cadáver y se lo llevó a casa.

Cuando el hombre fue ubicado por las autoridades, les explicó que lo hizo porque creía que su hijo tenía frío y necesitaba estar abrigado, una acción que fue calificada como impulsiva y emocionalmente desbordada, lo que provocó un debate en redes y la genuina preocupación por la salud mental del señor.

Posteriormente, en la madrugada, autoridades llegaron al domicilio a recuperar el cuerpo para enterrarlo de nuevo.

A fin de apoyar al padre del jovencito, la comunidad se organizó para acompañarlo y buscarle ayuda sicológica al padre, a fin de que sobrelleve uno de los momentos más difíciles de su vida.

EL DOLOR EXTREMO LLEVA A ACTOS IRRACIONALES

De acuerdo con algunos profesionales de la salud mental, en contextos de duelo extremo, los deudos llegan a experimentar reacciones irracionales, tales como pérdida de control y aislamiento social, a fin de sobrellevar un dolor insostenible.

El caso, refirieron, es muestra de cómo la negación y las alteraciones sicológicas llevan a las personas a cometer acciones impulsivas que, aunque motivadas por el amor y la desesperación, detonan tragedias.