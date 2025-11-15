AI Elevator Trend: Fotos hiperrealistas en elevadores que encienden Instagram

En Instagram ha surgido una nueva ola visual que está captando la atención de muchos, el trend de AI Elevator Trend, utiliza inteligencia artificial para generar fotografías hiperrealistas dentro de elevadores, casi siempre con estética futurista, iluminación intensa y un toque de glamour que parece sacado de una película de ciencia ficción.

Aunque las imágenes no son reales, su nivel de detalle ha confundido a más de un usuario, convirtiéndose en uno de los efectos más virales del momento dentro de la comunidad digital.

FOTOS HIPERREALISTAS EN ELEVADORES QUE ENCIENDEN INSTAGRAM

Esta moda comenzó a expandirse rápidamente gracias a influencers, creadores de contenido y usuarios comunes que utilizan generadores de IA para recrear versiones estilizadas de sí mismos dentro de un elevador "ideal": paredes metálicas brillantes, pantallas LED, texturas impecables y poses dignas de una sesión profesional.

El resultado son fotografías que combinan estética premium con elementos retrofuturistas, lo que ha hecho que la tendencia se vuelva irresistible para quienes buscan destacar en sus redes sociales.

Además, el fenómeno se alimenta de tutoriales en TikTok e Instagram Reels, donde los usuarios explican cómo obtener este efecto con herramientas como Midjourney, DALL·E o editores móviles con IA integrada. Lo interesante es que, a pesar de ser completamente generadas, muchas de estas imágenes engañan a la vista por sus sombras precisas, reflejos naturales y proporciones casi perfectas.

¿POR QUÉ SE VOLVIÓ TAN VIRAL?

El AI Elevator Trend se sostiene en tres factores clave:

La estética futurista , que combina lujo, brillo y minimalismo.

, que combina lujo, brillo y minimalismo. La ilusión de profesionalismo , pues las fotos parecen tomadas por fotógrafos expertos.

, pues las fotos parecen tomadas por fotógrafos expertos. La facilidad de uso, ya que solo se necesita una app de IA y un par de instrucciones para lograr resultados sorprendentes.

A esto se suma el deseo de los usuarios de experimentar versiones "mejoradas" de sí mismos, algo que la IA ofrece con rapidez y sin necesidad de sesiones reales.

¿CÓMO HACER EL TREND AI ELEVATOR TREND: FOTOS?

Para unirtseal trend, bastan tres pasos:

Subir o describir tu foto a una app con IA generativa.

generativa. Dar la instrucción " hyperrealistic elevator photo " o su equivalente en español.

" o su equivalente en español. Ajustar detalles como iluminación, ángulo de cámara o estilo futurista.

Sin embargo, como ocurre con otras tendencias de IA, algunos especialistas advierten sobre el uso indebido de identidades, la creación de imágenes demasiado perfectas y la difusión de estándares irreales. Sin embargo, eso no ha frenado el entusiasmo por participar en la tendencia.