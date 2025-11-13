  • 24° C
Ciudad Obregón

ExpoFest Cajeme 2025: así quedó la cartelera de artistas tras las últimas cancelaciones

El más reciente en confirmar que no se presentará es Kevin AMF, quien estaba programado para el domingo 16 de noviembre de 2025

Nov. 13, 2025
Tras recorrerse el calendario algunas agrupaciones no pudieron ajustarse y cancelaron.
Este viernes 14 de noviembre inicia finalmente la ExpoFest Cajeme 2025, un evento que sufrió ajustes luego de que el Gobierno Municipal decidiera posponer su arranque en solidaridad por los hechos ocurridos en Hermosillo el pasado 1 de noviembre.

El cambio de fechas afectó la cartelera del Teatro del Pueblo y el Auditorio de las Estrellas. Aunque se añadió al final el fin de semana que inicialmente se había retirado y la feria ahora concluirá el 30 de noviembre, no fue posible compatibilizar las agendas de varias agrupaciones ni contratar nuevos números.

En días recientes se confirmó la cancelación definitiva de presentaciones como La Brissa, Alnn Arrieta, Mike Salazar, Octubre Doce y Gaby Mendoza, debido al reajuste del calendario y a compromisos previos de los artistas.

A esta lista se sumó la cancelación de La Parranda Tour y la de Kevin AMF, programados para el domingo 16 de noviembre en el Teatro del Pueblo y el Auditorio de las Estrellas, respectivamente. Además también desapareció de la cartelera Kakalo, quien estaba programado el 23 de noviembre.  

imagen-cuerpo

¿CÓMO QUEDÓ LA CARTELERA FINAL? 

Teatro del Pueblo

  • 14 de noviembre: Ingrid Contreras

  • 15 de noviembre: Tropicalísimo Apache

  • 21 de noviembre: María León y Yahir (evento gratuito)

  • 22 de noviembre: Laberinto

  • 23 de noviembre: Luis Ángel "El Flaco" | Matisse (evento gratuito)

  • 30 de noviembre: Edición Especial

Auditorio de las Estrellas

  • 14 de noviembre: Genitálica

  • 15 de noviembre: Las Guerreras K-Pop (tributo)

  • 16 de noviembre: Obras infantiles

  • 21 de noviembre: Diferente Nivel

  • 22 de noviembre: Los Yonics

  • 23 de noviembre: Tributo a Lara Campos y Bely y Beto

  • 28 de noviembre: Festival 4 Elementos

Aunque la ExpoFest ofrecerá actividades de miércoles a domingo, las presentaciones en los dos escenarios principales se realizarán únicamente de viernes a domingo. En el caso del Teatro del Pueblo, los días domingo 16, viernes 28 y sábado 29 de noviembre no habrá espectáculos. Por su parte, el Auditorio de las Estrellas permanecerá sin actividad los días 29 y 30 de noviembre.

imagen-cuerpo
César Leyva
