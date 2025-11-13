Vecinos temen foco de infección en colonia Misión San Xavier

La prevalencia del derrame de aguas negras en la colonia Misión San Xavier es una situación que tiene preocupados a algunos habitantes de este sector, pues temen que haya un posible foco de infección que perjudique la salud de quienes habitan en los alrededores, principalmente niños y adultos mayores.

A decir de algunas personas que se ven afectadas por la situación, la fuga lleva más de tres meses, aproximadamente, en el cruce de las vialidades Ciudad Victoria y Aguamarina. En la zona se observan encharcamientos de agua residual, lo que genera un mal olor en la colonia, mismo que entra a las viviendas, lo que afecta la calidad de vida de los residentes.

Luis, uno de ellos, reiteró su llamado al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), para que se haga una revisión en la zona y se tomen acciones que corrijan la situación que se vive.

Los drenajes colapsados no solamente generan una mala imagen para la colonia, sino que representan un riesgo de salud, opinaron algunas familias, ya que pueden derivar infecciones por los malos olores y la suciedad.

Asimismo, acaban paulatinamente con lo que queda del pavimento en las calles mencionadas, las cuales con el paso de los años se han deteriorado, por lo que actualmente se pueden ver baches en distintas zonas de la colonia, lo que a su vez complica el paso de los automovilistas, quienes deben encontrar la forma de esquivar los hoyancos.

Cabe señalar que el Oomapasc trabaja en distintas obras claves para resolver el problema de fugas de agua en las colonias de Cajeme.