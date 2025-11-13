  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 13 De Noviembre Del 2025
Ciudad Obregón

Despliegan operativo de Tránsito por el Buen Fin en Ciudad Obregón

Los agentes vigilarán el Mercajeme y sus alrededores, donde se espera un considerable incremento de afluencia de personas

Nov. 13, 2025
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal desplegó a más agentes de Tránsito y Policía Preventiva en el Primer Cuadro de Ciudad Obregón, quienes se encargarán de mantener el orden durante las actividades realizadas durante el Buen Fin.

El operativo mantendrá mayor presencia en el Mercajeme y en las principales calles de la zona comercial, donde se espera un incremento considerable en la afluencia de personas y vehículos debido a las promociones y compras de la temporada.

Debido a lo anterior, los oficiales realizarán recorridos constantes; tanto en patrullas, como en motocicletas y a pie, para salvaguardar a la ciudadanía, prevenir hechos delictivos y agilizar la movilidad vial y peatonal.

Asimismo, la corporación emitió recomendaciones viales y peatonales a la población, exhortando a respetar los señalamientos de tránsito, evitar el uso indebido de cajones exclusivos, cruzar las calles únicamente por las zonas marcadas, no estacionarse en doble fila, entre otros.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

