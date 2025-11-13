Cajeme podría contar con tres nuevos centros comunitarios, anuncia Secretaría del Bienestar

Con tres nuevos centros comunitarios podría contar el municipio de Cajeme, pues se hacen gestiones por parte de la Secretaría del Bienestar para que se implementen estos espacios, explicó el titular de la dependencia, Alejandro Ibarra.

Dos de ellos podrían implementarse en Las Tinajeras y en Campo 29. El secretario mencionó que es un tema en el que se ha trabajado durante lo que va de esta administración municipal.

Respecto a los que ya existen, destacó el impacto que han tenido en la sociedad civil, pues en ellos se imparten clases de zumba, además de que se llevan a cabo talleres de manualidades, entre otras actividades, mientras que algunos también cuentan con consultorio médico.

Recordó a la población que, cuando el gobierno 2021-2024 empezó su gestión, los centros comunitarios fueron recibidos en deplorables condiciones, por lo que se implementaron acciones para rehabilitarlos y que entraran en operaciones lo antes posible.

"Nuestro presidente nos dio la tarea de levantar los centros y ponerlos en condiciones para atender a las personas, con cortes de cabello, jornadas pequeñas de salud, corrección de actas, son centros con mucha vida propia, pero también la gente aprovecha visitándolos en diferentes colonias y comisarías", mencionó.

Actualmente, son cerca de 20 espacios de este tipo con los que cuenta el municipio de Cajeme, distribuidos en diferentes zonas del área rural y urbana.

Este 14 de noviembre habrá una jornada de servicios gratuitos en la colonia Benito Juárez, en la calle Zaragoza esquina con Lázaro Cárdenas, a partir de las 9:00 horas.