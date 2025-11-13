Presentan Expo Minera a representantes empresariales en Cajeme

En busca de integrarse con organismos empresariales y sectores productivos del estado, la Asociación Minera de Sonora (Amsac) presentó la Expo Minera 2026 a representantes empresariales y de promoción económica de Cajeme.

Carlos Reyes, director de la Amsac, dijo que en esta nueva etapa en que se encuentra el sector minero, busca acercarse a cámaras empresariales, prestadores de servicio y proveedores de todo el estado, por lo que acudió a relacionarse con los del sur de Sonora.

Mario Sánchez Ruiz, presidente del Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón (Copreco), reconoció la importancia de la minería en Sonora, la cual genera 22 mil empleos directos y más de 100 mil indirectos.

Llamó a los industriales, comerciantes y prestadores de servicios de Cajeme a aprovechar del acercamiento con este sector, el cual representa una cuarta parte de la economía en Sonora.

ANUNCIAN FECHA DE EXPO MINERA

La expo se llevará a cabo del 22 al 28 de marzo en Cananea y busca fortalecer e integrar el desarrollo mineromtalúrgico de Sonora, además de impulsar la vinculación con sectores productivos y empresariales de la entidad.

Los cuatro ejes de la Expo Minera son la Exhibición Comercial, el Festival Viviendo la Minería, el Centro de Negocios y las Conferencias Estratégicas, a las que podrán acceder los asistentes de todo el estado.

Entre las conferencias se tendrán voces influyentes dentro de la industria, las cuales sirven para informar y transformar, además que permitirá un espacio para el diálogo y el intercambio de ideas.

Los proveedores que asistan podrán proyectar su marca en el foro, con el que se busca fortalecer su presencia dentro del sector.

Los interesados en participar pueden ingresar al sitio web www.expomineraamsac.com en donde se tiene información relacionada al registro, hospedaje y otras especificaciones.