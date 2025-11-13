Alcalde de Cajeme llama a dueños de solares a limpiarlos: "no es responsabilidad del Ayuntamiento"

Un llamado hace el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano a dueños de solares particulares para que se hagan cargo de la limpieza, pues la maleza crecida y la acumulación de desechos causa afectaciones a los habitantes de distintas colonias e incluso a estudiantes de escuelas.

Padres de estudiantes de la escuela Juan Maldonado, en la colonia Sóstenes Valenzuela, se manifestaron por presuntos casos de dengue a causa de un solar baldío que se encuentra abandonado.

Al respecto, el presidente municipal aclaró que este y otros solares pertenecen a particulares que cuentan con el recurso para hacerse cargo de la limpieza, pero deciden no hacerlo. Ante esta situación, el Ayuntamiento se ha visto en la necesidad de destinar millones de pesos a esta labor en distintas ocasiones, pero no es competencia directa del Gobierno Municipal.

"Se atienden las solicitudes de apoyo, hay denuncias y también se levantan las sanciones correspondientes a los propietarios de solares que no los atienden, que estén llenos de escombro y maleza. Esos solares (los que rodean a la escuela en mención) son propiedad de una persona muy conocida de Ciudad Obregón que tiene mucho dinero. Les hago el llamado a los propietarios de solares, particularmente a quienes tienen los recursos económicos para atenderlos. No es justo que el dinero público se use para limpiarle los solares a quienes los abandonan. Se han invertido millones de pesos en la limpieza de solares particulares", dijo.

En ocasiones, estos son de hasta 20 mil metros cuadrados, lo que conlleva un mayor esfuerzo.

Javier Lamarque espera que en 15 días aproximadamente se pongan en marcha obras de infraestructura con los 50 mdp que dio el gobierno estatal en apoyo a Cajeme.