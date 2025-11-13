  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 13 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Alcalde de Cajeme llama a dueños de solares a limpiarlos: "no es responsabilidad del Ayuntamiento"

Javier Lamarque afirmó que los propietarios de solares con maleza y basura tienen recursos para limpiarlos, pero optan por no hacerlo

Nov. 13, 2025
Alcalde de Cajeme llama a dueños de solares a limpiarlos: "no es responsabilidad del Ayuntamiento"

Un llamado hace el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano a dueños de solares particulares para que se hagan cargo de la limpieza, pues la maleza crecida y la acumulación de desechos causa afectaciones a los habitantes de distintas colonias e incluso a estudiantes de escuelas.

Padres de estudiantes de la escuela Juan Maldonado, en la colonia Sóstenes Valenzuela, se manifestaron por presuntos casos de dengue a causa de un solar baldío que se encuentra abandonado.

Al respecto, el presidente municipal aclaró que este y otros solares pertenecen a particulares que cuentan con el recurso para hacerse cargo de la limpieza, pero deciden no hacerlo. Ante esta situación, el Ayuntamiento se ha visto en la necesidad de destinar millones de pesos a esta labor en distintas ocasiones, pero no es competencia directa del Gobierno Municipal.

"Se atienden las solicitudes de apoyo, hay denuncias y también se levantan las sanciones correspondientes a los propietarios de solares que no los atienden, que estén llenos de escombro y maleza. Esos solares (los que rodean a la escuela en mención) son propiedad de una persona muy conocida de Ciudad Obregón que tiene mucho dinero. Les hago el llamado a los propietarios de solares, particularmente a quienes tienen los recursos económicos para atenderlos. No es justo que el dinero público se use para limpiarle los solares a quienes los abandonan. Se han invertido millones de pesos en la limpieza de solares particulares", dijo.

En ocasiones, estos son de hasta 20 mil metros cuadrados, lo que conlleva un mayor esfuerzo.

Javier Lamarque espera que en 15 días aproximadamente se pongan en marcha obras de infraestructura con los 50 mdp que dio el gobierno estatal en apoyo a Cajeme.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Vecinos temen foco de infección en colonia Misión San Xavier
Ciudad Obregón

Vecinos temen foco de infección en colonia Misión San Xavier

Noviembre 13, 2025

Prevalecen las afectaciones por derrames de aguas sucias a causa de drenajes colapsados

Sector minero quiere vincularse a organismos empresariales de Sonora
Ciudad Obregón

Sector minero quiere vincularse a organismos empresariales de Sonora

Noviembre 13, 2025

Presentaron la Expo Minera a representantes empresariales de esta región

Cajeme podría contar con tres nuevos centros comunitarios, anuncia Secretaría del Bienestar
Ciudad Obregón

Cajeme podría contar con tres nuevos centros comunitarios, anuncia Secretaría del Bienestar

Noviembre 13, 2025

Actualmente, el municipio de Cajeme cuenta con cerca de 20 espacios de este tipo, distribuidos en diferentes zonas del área rural y urbana