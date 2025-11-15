Santoral de hoy, 15 de noviembre: Este día se celebra al santo patrono de las ciencias naturales

Este 15 de noviembre la Iglesia Católica honra a uno de los intelectuales más brillantes de la Edad Media y patrono de las ciencias naturales. Conoce quién fue y qué otros santos se festejan hoy.

SAN ALBERTO MAGNO: EL SABIO QUE MARCÓ LA HISTORIA DE LA IGLESIA Y LA CIENCIA

Cada 15 de noviembre el santoral católico dedica la jornada a San Alberto Magno, una de las figuras más influyentes del pensamiento medieval. Filósofo, teólogo y científico, su legado lo llevó a convertirse en patrono de químicos, físicos, matemáticos y biólogos, gracias a su profundo aporte al conocimiento y al método científico.

Nacido en 1206 en Lauingen, Alemania, Alberto inició su formación académica en la Universidad de Padua. Su vocación lo llevó a unirse a la Orden de los Predicadores, donde continuó sus estudios en ciudades como Colonia y París, consolidándose como un brillante maestro. Durante su etapa como docente, en 1244, tuvo entre sus alumnos a quien más tarde sería Santo Tomás de Aquino, uno de los pensadores más importantes de la historia cristiana.

San Alberto Magno falleció el 15 de noviembre de 1280. Sus restos descansan en la iglesia de San Andrés de Colonia. Más tarde fue beatificado por el papa Gregorio XV en 1622 y canonizado por Pío XI en 1931, quien también lo proclamó Doctor de la Iglesia y lo nombró patrono de quienes se dedican al estudio de las ciencias naturales.

¿QUÉ ES EL SANTORAL CATÓLICO?

El santoral es el calendario que asigna una fecha especial a hombres y mujeres reconocidos por la Iglesia Católica como santos o beatos. Estas figuras se distinguen por su ejemplo de vida, virtudes y, en muchos casos, su influencia espiritual o histórica. La beatificación es uno de los pasos previos a la canonización, el reconocimiento definitivo de santidad.

SANTOS QUE TAMBIÉN SE CONMEMORAN EL 15 DE NOVIEMBRE

Además de San Alberto Magno, este día la Iglesia recuerda a otros santos y mártires: