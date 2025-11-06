GTA 6 se retrasa: Rockstar confirma su lanzamiento hasta noviembre de 2026

Rockstar Games finalmente confirmó lo que muchos temían: Grand Theft Auto VI no llegará el 26 de mayo de 2026, como se había anunciado inicialmente. La compañía hizo oficial el retraso a través de un comunicado en la red social X, donde también reveló la nueva fecha de lanzamiento: 19 de noviembre de 2026.

La noticia llega tras meses de rumores que apuntaban a problemas en el desarrollo y ajustes en los tiempos de producción. Aunque la espera se extenderá casi seis meses más, el estudio asegura que esta decisión busca garantizar el nivel de calidad que los fans esperan.

ROCKSTAR PROMETE CALIDAD Y AGRADECE LA PACIENCIA DE LOS FANS

En su mensaje, Rockstar lamentó tener que retrasar nuevamente el lanzamiento, explicando que “estos meses extra nos permitirán terminar el juego con el nivel de calidad que esperáis y merecéis”. Además, el estudio aprovechó para agradecer la paciencia y el apoyo de la comunidad, destacando que el resultado final valdrá la pena.

“Estamos muy emocionados con lo que los jugadores podrán disfrutar en el extenso estado de Leonida y en el regreso a la moderna Vice City”, escribieron en un segundo tuit, alimentando aún más las expectativas por esta nueva entrega.

UN RETRASO QUE NO SORPRENDE, PERO QUE PODRÍA BENEFICIAR AL JUEGO

Para muchos seguidores de Rockstar, esta noticia no es una sorpresa. Tanto GTA V como Red Dead Redemption 2 sufrieron retrasos antes de su estreno, y en ambos casos el resultado final fue aclamado por la crítica y el público. La compañía mantiene una filosofía clara: es mejor aplazar el lanzamiento de un juego que apresurar su salida con fallos o un rendimiento inferior a lo esperado.

Los retrasos de Rockstar han demostrado que la espera puede traducirse en obras maestras que siguen vigentes años después de su estreno, y todo apunta a que GTA 6 seguirá ese mismo camino.

Hi everyone,



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

IMPACTO EN LA INDUSTRIA Y EN OTROS LANZAMIENTOS

El nuevo calendario de GTA 6 podría alterar los planes de muchas compañías que tenían previsto lanzar sus títulos a finales de 2026. Con la llegada del juego programada para el 19 de noviembre, es probable que varios estudios decidan mover sus fechas para evitar competir con uno de los estrenos más esperados de la década.

Aunque esta “tormenta perfecta” de cambios podría afectar a otros desarrolladores, Rockstar continúa firme en su objetivo: entregar una experiencia pulida, ambiciosa y digna de la saga Grand Theft Auto.

La espera se alarga, pero la promesa de volver a recorrer las calles de Vice City con todo el poder de la nueva generación de consolas mantiene viva la emoción de los fans.

¿Y TÚ, QUÉ OPINAS DEL RETRASO DE GTA 6?

¿Prefieres esperar un poco más por un juego impecable o hubieras querido verlo llegar en 2026? Lo que está claro es que cuando Grand Theft Auto VI finalmente salga a la luz, el mundo de los videojuegos se detendrá una vez más.