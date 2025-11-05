Travis Barker, baterista de Blink-182, confirma colaboración con el Dr. Simi

Con un video que rápidamente se volvió viral, Travis Barker, el icónico baterista de Blink-182, anunció oficialmente que su marca de bienestar Barker Wellness llega a México en colaboración con Farmacias Similares, representadas por el entrañable Dr. Simi.

BARKER WELLNESS LLEGA A MÉXICO

A través de sus redes sociales, el músico compartió las "grandes noticias" para sus seguidores mexicanos: los productos de Barker Wellness estarán disponibles en más de 9,000 sucursales de Farmacias Similares en todo el país.

En el video publicado, se puede ver a Travis Barker tocando la batería junto a una botarga del Dr. Simi en un set con fondo blanco. Al final del clip, el baterista mira a la cámara y anuncia con entusiasmo: "Barker Wellness ahora está en México".

La publicación fue compartida tanto en la cuenta oficial de Barker Wellness como en la de Dr. Simi, acompañada del mensaje: "¡Grandes noticias! Barker Wellness x Farmacias Similares, ahora en las 9,500 tiendas en todo México!".

El anuncio causó sensación entre los fans, quienes no tardaron en llenar las redes sociales con comentarios, memes y teorías sobre esta inesperada colaboración entre la leyenda del punk rock y el ícono mexicano de las farmacias populares.

Tras confirmarse la alianza, los usuarios comenzaron a especular con la posibilidad de que Blink-182 participe en la siguiente edición del Simi Fest.

Aunque no hay nada confirmado, el rumor cobró fuerza en redes, especialmente a pocos días de que se realice la segunda edición del festival, lo que ha generado gran expectativa entre los fans de la banda.

¿QUÉ ES BARKER WELLNESS Y QUÉ OFRECE?

Barker Wellness es una marca fundada por Travis Barker con el propósito de promover el bienestar físico y mental a través de productos veganos, naturales y libres de crueldad animal.

La línea incluye cremas para recuperación muscular, bálsamos para tatuajes, aceites relajantes, suplementos para mejorar el descanso, la concentración y la energía, además de gummies con extractos naturales.

El enfoque de la marca está en cuidar la salud diaria sin recurrir a químicos agresivos, apostando por ingredientes funcionales y adaptógenos que ayuden a mantener el equilibrio del cuerpo y la mente.

UN ENCUENTRO ENTRE EL PUNK Y LA CULTURA MEXICANA

La colaboración entre Travis Barker y el Dr. Simi no solo marca la expansión de Barker Wellness en México, sino también un divertido cruce entre la cultura pop estadounidense y uno de los personajes más queridos del país.

A poco más de un año de que el baterista recibiera un muñeco de Dr. Simi durante un concierto —y que generara polémica por haberlo puesto a la venta—, Barker ahora demuestra que esa conexión fue solo el inicio de una alianza que nadie vio venir.

Sin duda, esta colaboración promete ser una de las más comentadas del año y, quién sabe, tal vez también una señal de que Blink-182 podría regresar pronto a México.