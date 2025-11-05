Estos son los estrenos más esperados de noviembre - diciembre 2025

noviemEl final del año se perfila como una temporada cargada de emoción para los amantes del cine y la cultura pop. Mientras bajan las temperaturas, las carteleras se llenan de grandes estrenos que prometen historias intensas, risas, sustos y mucha acción. Si estás planeando tus próximas visitas al cine o tus maratones en casa, aquí te compartimos los lanzamientos más esperados para los últimos meses de 2025.

NOVIEMBRE

El penúltimo mes del año llega con una mezcla de historias sorprendentes y esperadas continuaciones.

La Leyenda del Flautista de Hamlet (Kinderfänger) – 6 de noviembre

Una versión oscura y retorcida del clásico cuento infantil "El flautista de Hamelín" llega a México, reinventando la historia con un tono mucho más sombrío.

TWICE: One in a Million – 6 de noviembre

Los fans del K-pop no pueden perderse esta película que celebra el décimo aniversario del grupo surcoreano TWICE, mostrando su trayectoria y conexión con el público.

Un buen ladrón – 6 de noviembre

Channing Tatum protagoniza esta comedia basada en una historia real, interpretando a un ladrón que logra esconderse por meses dentro de una tienda Toys R Us.

Dollhouse – 6 de noviembre

Para los amantes del terror japonés, esta cinta promete escalofríos. Una mujer se obsesiona con una muñeca tras la muerte de su hija, desatando una serie de eventos inquietantes.

Sorda – 6 de noviembre

Este drama español, aclamado en el Festival de Berlín, sigue la historia de una mujer sorda y su pareja oyente mientras enfrentan los retos de la maternidad.

Hollywoodgate – 6 de noviembre

El documental de 2023 llega finalmente a México. Narra desde dentro cómo los talibanes pasaron de ser una milicia a convertirse en un régimen militar.

Predator: Badlands – 7 de noviembre

La saga de acción regresa con fuerza. Esta nueva entrega busca recuperar la brutalidad y el suspenso que hicieron famosa a la franquicia.

Die My Love – 7 de noviembre

Con Robert Pattinson y Jennifer Lawrence, esta cinta de Lynn Ramsay adapta una novela argentina que explora el amor y la locura.

Ahora me ves 3 – 7 de noviembre

Los magos y estafadores más famosos del cine vuelven con una nueva entrega llena de trucos, engaños y giros inesperados.

Criaturas diabólicas – 13 de noviembre

Un grupo de jóvenes viaja a un remoto pueblo donde un antiguo espíritu con forma humana desatará el terror.

Las mutaciones – 20 de noviembre

Inspirada en la novela de Jorge Comensal, esta producción mexicana mezcla drama y ciencia con una mirada muy humana.

El acusado – 20 de noviembre

Desde Francia llega un intenso drama judicial sobre un hombre acusado del asesinato de su esposa.

The Epiphany – 20 de noviembre

Sylvester Stallone protagoniza este thriller lleno de misterio y tensión.

Wicked: For Good – 20 de noviembre

Ariana Grande y Cynthia Erivo regresan para cerrar con broche de oro la historia musical de "Wicked".

Zootopia 2 – 27 de noviembre

Judy Hopps y Nick Wilde vuelven con una nueva misión llena de humor, aventura y mensajes sobre inclusión.

DICIEMBRE

El último mes del año promete emociones fuertes y títulos que cerrarán 2025 por todo lo alto.

Bugonia – 4 de diciembre

La nueva colaboración entre Yorgos Lanthimos y Emma Stone es un thriller con el característico humor absurdo del director griego.

Moon, mi amigo el panda – 4 de diciembre

Una historia tierna sobre la amistad entre un niño y un panda llamado Moon, ideal para toda la familia.

Eternidad – 4 de diciembre

Con Miles Teller, Callum Turner y Elizabeth Olsen, este drama romántico muestra a una mujer enfrentando una difícil decisión entre su amor del pasado y el del presente.

The Doors: When You´re Strange – 4 y 6 de diciembre

Cinépolis reestrena este documental sobre la icónica banda liderada por Jim Morrison, una joya para los fans del rock clásico.

Five Nights at Freddy´s 2 – 5 de diciembre

La secuela promete más sustos y nuevos animatrónicos diseñados para elevar la tensión.

El Rey de Reyes – 12 de diciembre

Inspirada en un cuento de Charles Dickens, combina drama y espiritualidad, ideal para la temporada navideña.

Avatar 3 – 19 de diciembre

Jake Sully y Neytiri regresan para continuar la historia de Pandora. Esta vez, conoceremos a los Ash People, una nueva tribu que expandirá el universo de James Cameron.

Sentimental Value – 25 de diciembre

Dirigida por Joachim Trier, ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes, llega justo para Navidad con una historia profunda y emotiva.

La empleada – 25 de diciembre

Amanda Seyfried y Sydney Sweeney protagonizan la esperada adaptación del exitoso libro que conquistó a miles de lectores.