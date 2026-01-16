¿Qué ver hoy en Netflix? Estos son todos los estrenos del viernes 16 de enero

El fin de semana arranca con nuevas opciones para maratonear y Netflix no se queda atrás. La plataforma de streaming renueva su catálogo este viernes 16 de enero con una mezcla de películas clásicas, comedias, dramas y producciones cargadas de acción, pensadas para todos los gustos.

Desde cintas reconocidas hasta lanzamientos que prometen convertirse en la opción ideal para relajarse en casa, estos estrenos marcan el inicio de un cierre de mes movido para el gigante del streaming.

ESTOS SON TODOS LOS ESTRENOS DEL VIERNES 16 DE ENERO

A partir de este viernes 16 de enero, los usuarios ya pueden disfrutar de las siguientes producciones que se integran al catálogo:

El Hombre de la Máscara de Hierro (16 de enero)

¿Cómo se Traduce Este Amor? (16 de enero)

El Botín (16 de enero)

Noches de Reventón (16 de enero)

Estas películas amplían la oferta de géneros en la plataforma, desde historias románticas y comedias ligeras hasta títulos con tintes de drama y acción, ideales para una tarde o noche de streaming.

Netflix adelantó que estos lanzamientos son solo una parte de su estrategia mensual. La compañía confirmó que durante lo que resta de enero continuará sumando estrenos de series originales, documentales y películas, con el objetivo de mantener un catálogo dinámico y atractivo para sus suscriptores durante el arranque de 2026.

NUEVAS ACTUALIZACIONES

Para quienes buscan adrenalina, el sábado 17 de enero se incorpora Héroe Por Encargo, una cinta de acción protagonizada por John Cena, que se perfila como una de las opciones más llamativas para el fin de semana.

Además, los seguidores de las series en emisión también tendrán novedades, ya que se estrena un nuevo episodio de La Infiltrada Srta. Hong, una producción que ha logrado mantener el interés del público gracias a su suspenso y a sus actualizaciones semanales.

Con estos estrenos, Netflix refuerza su apuesta por ofrecer contenido variado y constante, ideal para arrancar el año con nuevas historias desde la comodidad del hogar.