¿Por qué todos dicen que "el año es 2016"? Este es el trend viral en redes sociales este inicio de año

A inicios de 2026, las redes sociales se inundaron de recuerdos y referencias al 2016, una tendencia viral impulsada por la nostalgia colectiva

Ene. 16, 2026
En los primeros días de enero de 2026, las redes sociales ya tienen clara una de sus primeras grandes tendencias virales: el regreso simbólico del 2016. Basta con deslizar el feed en plataformas como X, Instagram o TikTok para encontrarse con fotografías antiguas, filtros de Snapchat, capturas borrosas y recuerdos cargados de nostalgia que parecen insistir en una idea común: "antes todo era mejor".

En estos últimos días ha surgido la duda de donde viene este nuevo trend y por qué tantos usuarios aseguran que 2026 es sinónimo de retorno a la época del 2016.

ESTE ES EL TREND VIRAL EN REDES SOCIALES 

Bajo frases como "el año es 2016" o "nadie sabía que era feliz", miles de usuarios comenzaron a compartir imágenes y momentos personales que remiten a lo que consideran una etapa más sencilla de sus vidas. Reuniones con amigos, graduaciones, primeros trabajos, salidas sin tantas preocupaciones y modas hoy consideradas icónicas forman parte del fenómeno que domina las conversaciones digitales.

El uso de filtros clásicos de Snapchat, como el famoso "perrito", selfies con baja resolución y estéticas propias de Tumblr refuerzan la sensación de viaje al pasado, apelando directamente a la memoria emocional colectiva.

¿POR QUÉ TODOS DICEN QUE "EL AÑO ES 2016"?

Este ejercicio de nostalgia no es un hecho aislado. Diversos especialistas coinciden en que, en contextos de incertidumbre, las personas tienden a idealizar el pasado como un mecanismo de refugio emocional. Y el 2016 aparece, para muchos, como un punto de referencia.

A nivel global, el mundo actual enfrenta conflictos armados, crisis humanitarias, guerras, genocidios, una creciente ola de xenofobia, inestabilidad económica y los efectos cada vez más visibles del cambio climático. Este entorno puede generar ansiedad y angustia, lo que explica por qué tantas personas se aferran a recuerdos de lo que perciben como tiempos más amables o previsibles.

Sin embargo, el 2016 tampoco estuvo exento de acontecimientos complejos. Fue el año del primer mandato de Donald Trump en Estados Unidos, el auge mundial de Despacito, el estreno de Stranger Things y también la muerte de figuras icónicas como Juan Gabriel. La pregunta inevitable es si realmente fue un mejor año o si la nostalgia está maquillando la memoria colectiva.

De acuerdo con estudios sobre comportamiento social, este tipo de fenómenos suele repetirse en ciclos de entre ocho y doce años, el tiempo suficiente para que el pasado se idealice y se recuerde más por sus momentos positivos que por sus tensiones.

Aunque el presente no replica de forma idéntica aquel estilo, sí se observan reinterpretaciones claras que refuerzan la percepción de que 2026 podría ser "el nuevo 2016".

Más que un regreso literal, se trata de una reinvención impulsada por la nostalgia, el contexto social y la constante búsqueda de identidad en las redes.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

