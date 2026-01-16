  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 16 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Viral

Estos son los verdaderos beneficios del jugo verde, según los expertos

Especialistas en nutrición y organismos como el Departamento de Agricultura de Estados Unidos coinciden en que una alimentación rica en vegetales

Ene. 16, 2026
Estos son los verdaderos beneficios del jugo verde, según los expertos

En los últimos años, el jugo verde se ha convertido en una bebida popular entre quienes buscan mejorar su salud de forma sencilla y natural. Preparaciones a base de espinaca, manzana verde y pepino destacan por ser accesibles y por aportar nutrientes que ayudan a regular la glucosa y a reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Especialistas en nutrición y organismos como el Departamento de Agricultura de Estados Unidos coinciden en que una alimentación rica en vegetales tiene un impacto positivo en la salud metabólica. Incluso medios internacionales han señalado que este tipo de jugos pueden ser un apoyo práctico dentro de una dieta equilibrada.

POR QUÉ EL JUGO VERDE PUEDE AYUDAR A REGULAR LA GLUCOSA

El consumo regular de

jugos verdes

puede contribuir a mantener niveles de azúcar más estables en la sangre. Esto ocurre porque sus ingredientes contienen

fibra

y compuestos naturales que ayudan a evitar subidas bruscas de

glucosa

y favorecen una mejor respuesta del cuerpo a la

insulina

.

Estudios en nutrición han señalado que incluir vegetales de hoja verde de forma constante en la alimentación se asocia con un mejor control del azúcar. La fibra juega un papel clave, ya que hace más lenta la digestión y permite que la glucosa se absorba de manera gradual.

Manzana verde: saciedad y control del azúcar
 La manzana verde aporta polifenoles, compuestos naturales que ayudan a reducir la velocidad con la que el azúcar pasa al torrente sanguíneo. Esto no solo ayuda a evitar picos de glucosa, sino que también prolonga la sensación de saciedad.

Además, su bajo índice glucémico la convierte en una fruta adecuada para personas que buscan cuidar su metabolismo, ya sea consumida entera o como parte de un jugo.

Espinaca: aliada de la insulina
 La espinaca es rica en fibra y minerales como el magnesio, relacionados con una mejor sensibilidad a la insulina. La fibra contribuye a un control más estable del azúcar, mientras que el magnesio participa en procesos que ayudan al organismo a utilizar mejor la glucosa.

El consumo habitual de vegetales de hoja verde también se asocia con una menor inflamación y con la protección frente a alteraciones metabólicas a largo plazo.

Pepino: hidratación y equilibrio metabólico
 El pepino aporta principalmente agua y antioxidantes, lo que favorece la hidratación y el buen funcionamiento del metabolismo. Su bajo impacto en los niveles de azúcar lo hace ideal para complementar el jugo sin provocar alteraciones en la glucosa.

Además, sus compuestos naturales ayudan a refrescar la bebida y a potenciar los efectos de los demás ingredientes.

LA COMBINACIÓN QUE POTENCIA LOS BENEFICIOS

La mezcla de

espinaca

,

manzana verde

y

pepino

reúne

fibra

,

antioxidantes

y

micronutrientes

que actúan de manera conjunta. Mientras la

fibra

ralentiza la digestión, otros compuestos ayudan a regular la absorción del azúcar y a apoyar la respuesta de la

insulina

.

Expertos en salud coinciden en que una dieta basada en vegetales variados, acompañada de actividad física regular, es una de las estrategias más efectivas para cuidar el metabolismo.

CÓMO PREPARAR UN JUGO VERDE EN CASA

Preparar un

jugo verde

es sencillo y no requiere ingredientes difíciles de conseguir. Solo se necesita:

  • Una taza de espinacas frescas
  • Medio pepino
  • Una manzana verde
  • Jugo de medio limón
  • Un vaso de agua

Después de lavar y cortar los ingredientes, se licúan hasta obtener una mezcla uniforme. Se recomienda consumirlo de inmediato para aprovechar mejor sus nutrientes.

UN COMPLEMENTO, NO UNA SOLUCIÓN MILAGRO

Aunque el

jugo verde

puede aportar beneficios importantes, los especialistas señalan que debe verse como un

complemento

dentro de un

estilo de vida saludable

. No sustituye

tratamientos médicos

ni reemplaza una

alimentación balanceada

.

Integrar este tipo de bebidas, mantener constancia, realizar actividad física y contar con seguimiento profesional sigue siendo la base para cuidar la salud metabólica y reducir el riesgo de diabetes tipo 2 a largo plazo.

Brayam Chávez
Brayam Chávez


Contenido Relacionado
Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 16 de enero: descubre lo que el destino tiene preparado para tu signo este día
Viral

Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 16 de enero: descubre lo que el destino tiene preparado para tu signo este día

Enero 16, 2026

Encuentra orientación clara sobre relaciones afectivas, finanzas, empleo y actitudes recomendadas

Santoral de hoy, 16 de enero: San Marcelo y los santos que conmemora la Iglesia Católica
Viral

Santoral de hoy, 16 de enero: San Marcelo y los santos que conmemora la Iglesia Católica

Enero 16, 2026

Este martes, el calendario litúrgico celebra a una figura clave del cristianismo primitivo. Conoce quién fue y por qué es venerado

¿Qué es la acantosis pigmentaria y qué revela sobre tu salud cuando aparece?
Viral

¿Qué es la acantosis pigmentaria y qué revela sobre tu salud cuando aparece?

Enero 16, 2026

Conoce las señales que podrían advertirte de alteraciones internas que requieren atención médica oportuna