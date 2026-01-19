  • 24° C
Conoce a la banda de rock que abrirá el Super Bowl este 8 de febrero

Agrupación icónica del punk estadounidense encabezará el arranque del evento deportivo más seguido a nivel global

Ene. 19, 2026
Green Day sobre el escenario en una presentación en Coachella

Una de las bandas más influyentes del punk rock tendrá un papel destacado en uno de los eventos deportivos más vistos del mundo. Green Day, el trío originario del Área de la Bahía de San Francisco, fue confirmado como el grupo encargado de inaugurar el Super Bowl 60 con un espectáculo especial antes del partido principal.

La noticia ha generado entusiasmo tanto entre fanáticos de la música como entre seguidores del fútbol americano, al reunir a una agrupación icónica con la final más importante de la NFL.

La elección de la banda tiene un significado especial, ya que Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool son originarios del East Bay, una zona cercana a la sede del encuentro. Este detalle aporta un sentido de identidad local a un evento de alcance global.

UNA CEREMONIA QUE MEZCLA HISTORIA Y MÚSICA

La ceremonia de apertura también incluirá un homenaje a varios jugadores MVP de ediciones anteriores, quienes desfilarán por el campo antes del inicio oficial del partido.

El evento será transmitido en vivo por cadenas como NBC, Telemundo, Peacock y Universo, lo que permitirá que millones de espectadores sigan el espectáculo desde distintas partes del mundo.

Además, el programa musical contará con la participación de otros artistas. Charlie Puth interpretará el himno nacional, Brandi Carlile cantará America the Beautiful y Coco Jones estará a cargo de Lift Every Voice and Sing, mientras que Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo.

POLÉMICAS CONTRA DONALD TRUMP

La banda también ha estado envuelta recientemente en polémica por su postura política. Durante su presentación en el festival Coachella, Green Day lanzó críticas directas contra el expresidente Donald Trump, tanto con mensajes desde el escenario como al modificar letras de algunas de sus canciones, lo que provocó acciones encontradas entre el público y en redes sociales. Mientras algunos celebraron el carácter contestatario del grupo, otros cuestionaron la mezcla de música y política. Ante el contexto actual en Estados Unidos, marcado por el endurecimiento de acciones y redadas del ICE, seguidores y críticos anticipan que la banda podría volver a manifestarse de forma abierta, fiel a su historial de protesta y activismo social.

Fernanda Rodríguez
