Bad Bunny promete que “el mundo bailará” en el medio tiempo del Super Bowl 2026

A pocas semanas de uno de los eventos más esperados del año, Bad Bunny comenzó a calentar motores rumbo al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026. La mañana de este viernes, el cantante puertorriqueño publicó un video en sus redes sociales en el que lanza una contundente promesa: el próximo 8 de febrero, “el mundo bailará”.

El adelanto no tardó en generar miles de reacciones entre sus seguidores y en la industria musical, que ya anticipa un show cargado de ritmo, cultura latina y una fuerte carga simbólica.

BAD BUNNY PROMETE QUE “EL MUNDO BAILARÁ” EN EL SUPER BOWL 2026

El video, compartido por Benito Martínez Ocasio, nombre real del artista, muestra al intérprete bailando junto a mujeres y hombres de distintas edades mientras suena de fondo su tema “BAILE INoLVIDABLE”, una canción que fusiona la salsa tradicional con su característico estilo urbano. La escena refuerza la idea de que el espectáculo estará centrado en el baile y en las raíces musicales caribeñas, un sello que Bad Bunny ha impulsado con fuerza en su carrera reciente.

Desde septiembre pasado, Bad Bunny y Apple Music anunciaron oficialmente que el boricua sería la estrella principal del show de medio tiempo del Super Bowl LX, que se llevará a cabo el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

En un mensaje publicado en la red social X, el cantante adelantó además que este compromiso será su única presentación en Estados Unidos durante ese periodo.

“Estuve pensando en estos días, y luego de hablar con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos”, escribió.

Aunque será su primera vez como protagonista absoluto del espectáculo, Bad Bunny no es ajeno al escenario del Super Bowl. Su debut en este evento ocurrió en 2020, cuando participó como artista invitado en el histórico show encabezado por Shakira y Jennifer López en Miami, una presentación que marcó uno de los momentos más emblemáticos para la música latina en la NFL.

El puertorriqueño, de 31 años y ganador de tres premios Grammy, tomará el relevo del rapero estadounidense Kendrick Lamar, quien lideró el medio tiempo del Super Bowl LIX el año pasado en Nueva Orleans. Aquella edición, en la que los Philadelphia Eagles vencieron a los Kansas City Chiefs, volvió a romper récords de audiencia, con una transmisión estimada en 127 millones de espectadores en Estados Unidos.

En declaraciones difundidas meses atrás por la NFL, Bad Bunny subrayó el significado personal y colectivo de este logro.

“Lo que siento va más allá de mí mismo. Es para aquellos que vinieron antes que yo y corrieron yardas incontables para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown”, expresó.

“Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL”, añadió.

La canción “Baile inolvidable”, incluida en su disco Debí tirar más fotos, es una pieza clave del adelanto. El tema mezcla congas, piano y trompetas propias de la salsa clásica con pop latino moderno y ligeros toques de trap, lo que anticipa un espectáculo que buscará conectar generaciones y estilos musicales en uno de los escenarios más vistos del planeta.

Con el video ya circulando y la expectativa en aumento, Bad Bunny dejó claro que su presentación no solo buscará entretener, sino también celebrar la música latina en el escaparate más importante del deporte estadounidense.