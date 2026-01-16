Vuelve a caer "X" en menos de una semana; usuarios de México y EU reportan fallas

La red social X, antes conocida como Twitter, volvió a presentar una caída generalizada de sus servicios la tarde de este viernes, sumando un nuevo episodio a una serie de interrupciones recientes que han afectado a miles de usuarios en México y Estados Unidos.

El incidente se registró apenas unos días después de fallas similares ocurridas en enero, lo que ha reavivado las críticas sobre la estabilidad de la plataforma.

VUELVE A CAER "X" EN MENOS DE UNA SEMANA

De acuerdo con los primeros reportes, los problemas comenzaron alrededor de las 16:00 horas, cuando usuarios detectaron dificultades para acceder tanto desde la aplicación móvil como desde la versión web. En varios casos, al intentar ingresar, la plataforma mostraba mensajes de error, mientras que en otros simplemente se quedaba en una pantalla en blanco sin cargar contenido.

La caída fue rápidamente evidenciada en servicios de monitoreo de interrupciones como Downdetector, donde se registró un incremento masivo de reportes en cuestión de minutos. Los avisos provinieron principalmente de ciudades de México y Estados Unidos, aunque usuarios de otras regiones también señalaron fallas intermitentes.

Hasta el momento, X no ha emitido una postura oficial ni ha detallado las causas del problema técnico. Sin embargo, el incidente se suma a otras interrupciones recientes ocurridas en enero, cuando miles de usuarios enfrentaron fallas que impidieron actualizar cronologías, publicar mensajes o interactuar con contenidos durante varias horas.

Las constantes caídas han generado molestia entre los usuarios, quienes han expresado su inconformidad precisamente en otras redes sociales, cuestionando la confiabilidad del servicio y la falta de comunicación por parte de la empresa. Mientras tanto, se espera que la plataforma restablezca por completo sus funciones y ofrezca una explicación sobre lo ocurrido en esta nueva interrupción.