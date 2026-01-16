Santoral de hoy, 16 de enero: San Marcelo y los santos que conmemora la Iglesia Católica

El santoral católico marca cada día del calendario con la memoria de hombres y mujeres que dedicaron su vida a la fe cristiana. Este martes 16 de enero, los fieles conmemoran a San Marcelo, un santo cuya historia está estrechamente ligada a uno de los periodos más complejos para la Iglesia primitiva.

San Marcelo es recordado por su firme compromiso con el cristianismo en tiempos de persecución. Según la tradición, fue un centurión de la Legio VII Gemina que decidió abrazar la fe cristiana, una elección que terminó llevándolo al martirio. Su testimonio de convicción y lealtad a sus creencias lo convirtió en un referente espiritual para generaciones posteriores.

Otra figura asociada a esta fecha es el Papa Marcelo I, quien tuvo un pontificado breve, pero intenso a comienzos del siglo IV. A pesar de haber estado al frente de la Iglesia durante poco más de un año, su labor fue decisiva en un contexto marcado por la persecución de los cristianos y la inestabilidad interna tras la muerte del Papa Marcelino. Su liderazgo permitió reorganizar la estructura eclesiástica y devolver el orden a una comunidad profundamente golpeada.

Uno de los aspectos más destacados de su pontificado fue su actitud frente a los llamados lapsi, cristianos que habían renunciado temporalmente a su fe debido a la presión del Imperio romano. Marcelo promovió la reconciliación y el perdón, abriendo las puertas para que estos creyentes pudieran reintegrarse a la Iglesia. Esta postura, sin embargo, generó tensiones políticas que terminaron con su destierro por orden del emperador Majencio. El Papa murió en el exilio, sin poder retomar sus funciones pastorales.

¿QUÉ ES EL SANTORAL?

El santoral de la Iglesia Católica funciona como una memoria viva de la fe cristiana. A través de él, se recuerdan santos, beatos y advocaciones marianas que, con su ejemplo, continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo. Estas historias, recogidas en el calendario litúrgico, sirven como guía espiritual y reflejo de valores como la fe, el sacrificio y la perseverancia.

OTROS SANTOS CELEBRADOS ESTE 16 DE ENERO

Además de San Marcelo, este 16 de enero también se honra a otros santos y santas que dejaron huella en la historia del cristianismo. Entre ellos se encuentran San Berardo, San Honorato, San Jacobo obispo de Tarantasia, San Otón, San Pedro, San Tiziano y Santa Juana, cuyas vidas son recordadas hoy por la Iglesia.

Cada celebración del santoral es una oportunidad para conocer el legado espiritual de quienes dedicaron su vida a la fe y para reflexionar sobre el significado de su ejemplo en la actualidad.