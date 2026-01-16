¿Te salió el Niño Dios en la rosca de Reyes? Haz estos tamales de elote fáciles para la Candelaria

El calendario avanza y con él llega una de las tradiciones más arraigadas en los hogares mexicanos: el Día de la Candelaria. Para muchos, la fecha no pasa desapercibida, especialmente para quienes, al partir la Rosca de Reyes, encontraron al Niño Dios y asumieron el compromiso de llevar los tamales.

Ante esto, los tamales de elote se convierten en una opción práctica y muy popular, gracias a su sabor suave y a que no llevan carne ni ingredientes picantes.

TAMALES DE ELOTE

Este tipo de tamal es uno de los más populares en la cocina tradicional mexicana, especialmente en el centro y sur del país. Se elabora a partir de maíz tierno, lo que le da una textura cremosa y un sabor naturalmente dulce.

Aunque existen múltiples variantes, desde recetas completamente dulces hasta versiones más neutras, la preparación que aquí se presenta es una mezcla equilibrada que resulta perfecta para compartir en una celebración familiar.

RECETA FÁCIL DE TAMALES DE ELOTE PARA LA CANDELARIA

Ingredientes:

10 elotes blancos frescos con hojas

con hojas 350 gramos de mantequilla clarificada

150 ml de leche

1 pizca de sal

1 cucharadita de polvo para hornear

40 gramos de azúcar

PASO A PASO: CÓMO HACER TAMALES DE ELOTE

Preparar los elotes : Retirar las hojas y la vellosidad de los elotes. Reservar las hojas, ya que se utilizarán para envolver los tamales .

: Retirar las hojas y la vellosidad de los elotes. Reservar las hojas, ya que se utilizarán para envolver los . Desgranar el maíz : En un bowl, desgrana los elotes. Una vez listos los granos, agregar la leche , el azúcar, el polvo para hornear y una pizca de sal. Incorporar al final la mantequilla clarificada .

: En un bowl, desgrana los elotes. Una vez listos los granos, agregar la , el azúcar, el polvo para hornear y una pizca de sal. Incorporar al final la . Moler la mezcla : Licuar ligeramente todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea, pero sin sobreprocesar. Reservar.

: Licuar ligeramente todos los hasta obtener una mezcla homogénea, pero sin sobreprocesar. Reservar. Suavizar las hojas : Pasar las hojas de maíz por vapor o agua tibia para que se suavicen y sea más fácil manipularlas.

: Pasar las hojas de maíz por vapor o agua tibia para que se suavicen y sea más fácil manipularlas. Formar los tamales : Colocar una cucharada de la mezcla sobre un par de hojas de maíz. Cubrir con otra hoja y, con la mano, distribuir la masa hacia el centro. Doblar los costados para formar un cuadrito o "costalito". Repetir el procedimiento hasta terminar la mezcla.

: Colocar una cucharada de la mezcla sobre un par de hojas de maíz. Cubrir con otra hoja y, con la mano, distribuir la masa hacia el centro. Doblar los costados para formar un cuadrito o "costalito". Repetir el procedimiento hasta terminar la mezcla. Cocción : En una vaporera, colocar hojas de maíz sobre la rejilla para evitar que el vapor llegue directamente a los tamales . Acomodarlos y cocinar durante 50 a 60 minutos.

: En una vaporera, colocar hojas de maíz sobre la rejilla para evitar que el vapor llegue directamente a los . Acomodarlos y cocinar durante 50 a 60 minutos. Verificar: Estarán listos cuando la hoja se desprenda con facilidad y salga limpia.

Además de cumplir con la tradición, preparar tamales en casa es una forma de mantener vivas las costumbres culinarias del país y compartir momentos que van más allá del platillo. Así que si el Niño Dios te eligió este año, estos tamales de elote pueden ser la solución perfecta para celebrar la Candelaria con sabor y sin complicaciones.