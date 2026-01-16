  • 24° C
Viral

¿Qué es la acantosis pigmentaria y qué revela sobre tu salud cuando aparece?

Conoce las señales que podrían advertirte de alteraciones internas que requieren atención médica oportuna

Ene. 16, 2026
Las zonas oscuras y engrosadas en el cuello pueden ser una señal temprana de alteraciones internas
La piel puede reflejar más de lo que imaginamos sobre el estado del cuerpo. La acantosis pigmentaria es una alteración visible que suele confundirse con suciedad o falta de higiene, pero que en realidad puede estar relacionada con problemas internos de la salud que requieren atención.

Esta condición se presenta como áreas de la piel más oscuras, engrosadas y con una textura aterciopelada. Aparece principalmente en zonas donde hay pliegues, como el cuello, las axilas, la entrepierna, los codos o detrás de las rodillas.

Aunque no genera dolor ni picazón, su aspecto suele empeorar con el tiempo y no desaparece al lavar la piel, lo que lleva a muchas personas a ignorarla o tratarla de forma incorrecta.

PRINCIPALES CAUSAS DE LA ACANTOSIS PIGMENTARIA

  • Exceso de azúcar en la sangre, que provoca cambios en la piel
  • Dificultad del cuerpo para usar correctamente la insulina
  • Sobrepeso u obesidad, especialmente cuando hay grasa acumulada en el abdomen
  • Cambios hormonales que alteran el funcionamiento normal del organismo
  • Uso prolongado de algunos medicamentos
  • Antecedentes familiares, en ciertos casos

Estas causas pueden actuar de manera gradual, por lo que las manchas suelen aparecer poco a poco.

CÓMO AFECTA A LA SALUD Y QUÉ PUEDE ESTAR ADVIRTIENDO

  • La acantosis pigmentaria no es una enfermedad por sí sola, pero sí una señal de alerta. Su presencia puede indicar:
  • Riesgo elevado de desarrollar diabetes tipo 2
  • Problemas en el manejo del azúcar por parte del organismo
  • Posibles alteraciones hormonales que necesitan evaluación
  • Mayor probabilidad de complicaciones metabólicas si no se hacen cambios

Si las manchas se oscurecen con rapidez, aparecen sin una causa aparente o se acompañan de síntomas como cansancio constante, aumento de peso o sed excesiva, es recomendable acudir con un especialista.

Adoptar hábitos más saludables, mejorar la alimentación y mantener un peso adecuado puede ayudar no solo a la salud general, sino también a que la piel recupere una apariencia más uniforme.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
