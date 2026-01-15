Científicos desarrollan terapia contra tumores inspirada en piezas LEGO para mejorar eficacia en cáncer infantil

Un grupo de investigadores españoles desarrolló un innovador tratamiento contra tumores inspirado en el sistema de encaje de los LEGO, combinando nanotecnología con terapia celular para incrementar la eficacia en la eliminación de células cancerígenas.

El avance se centró en el neuroblastoma, uno de los cánceres infantiles con peor pronóstico y para el que no existían terapias completamente selectivas.

Tradicionalmente, los tratamientos enfrentaron una importante limitación y era que las células administradas al paciente no siempre lograban distinguir las células enfermas debido a la diversidad del entorno tumoral.

El equipo de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús y la Unidad de Microscopía Óptica Avanzada del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) logró superar esa barrera al modificar la superficie de células tumorales y de células inmunológicas del propio paciente, específicamente macrófagos, mediante moléculas "tipo LEGO" o "moléculas click".

ASÍ FUNCIONARÁ EL TRATAMIENTO

Estas moléculas permitieron que ambas células se reconocieran y encajaran entre sí, tal como lo hace una llave con su cerradura. De esta manera, los macrófagos localizaron con precisión las células de neuroblastoma marcadas, mejorando la selectividad del tratamiento y reduciendo la probabilidad de atacar células sanas.

Las modificaciones se realizaron con nanopartículas liposomales que además transportaron fármacos para debilitar el tumor y potenciar la respuesta inmunológica. El enfoque abrió la posibilidad de adaptar tanto los mecanismos de reconocimiento como los fármacos utilizados según el tipo de cáncer.

"Esta investigación abrió la puerta a terapias mucho más eficaces y selectivas no solo para tratar neuroblastoma sino otros tipos de cáncer", señaló Sandra Jiménez Falcao, investigadora de la UPM, destacando que la estrategia también permitió reducir dosis y efectos secundarios.

El avance posiciona a la nanotecnología como una herramienta clave en el futuro del tratamiento oncológico, especialmente en el ámbito pediátrico.