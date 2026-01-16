  • 24° C
Viral

La Casa Blanca usa "Gasolina" de Daddy Yankee para promover precios de combustible

Apostaron por un formato creativo y viral que busca acercar la comunicación gubernamental a nuevas audiencias

Ene. 16, 2026
Daddy Yankee lanzó La gasolina en 2004, un tema que marcó un antes y un después en el reguetón y llevó el género a la escena musical internacional
La cuenta oficial de TikTok de la Casa Blanca volvió a llamar la atención en redes sociales tras publicar un video en el que utiliza la canción "Gasolina", de Daddy Yankee, para anunciar información relacionada con los precios del combustible en Estados Unidos.

El clip, difundido en la plataforma de videos cortos, combina imágenes y texto informativo con el ritmo del tema musical, uno de los más reconocidos del reguetón. El objetivo del video fue comunicar de manera sencilla y atractiva datos sobre el costo de la gasolina, apostando por un formato que conecte con audiencias más jóvenes.

No es la primera vez que la Casa Blanca utiliza tendencias de TikTok, referencias culturales o música popular para transmitir mensajes oficiales. Esta estrategia forma parte de un esfuerzo por adaptar la comunicación gubernamental a los códigos de las redes sociales, donde el contenido breve y creativo suele tener mayor alcance.

REACCIONES DIVIDIDAS EN REDES SOCIALES

El uso de "Gasolina" generó una ola de comentarios. Algunos usuarios aplaudieron el tono relajado y la creatividad del mensaje, mientras que otros cuestionaron si este tipo de recursos son adecuados para comunicar información oficial. Aun así, el video logró miles de visualizaciones e interacciones en pocas horas.

Expertos en comunicación digital señalan que el uso de canciones populares en mensajes institucionales puede ayudar a captar la atención y facilitar la comprensión de temas complejos, siempre que el contenido informativo sea claro y verificable.

Con este video, la Casa Blanca refuerza su presencia en TikTok y confirma que las plataformas digitales se han convertido en un canal clave para difundir información gubernamental de forma directa y accesible.

Fernanda Rodríguez
