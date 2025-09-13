  • 24° C
Viral

¿Por qué Charlie Kirk odiaba a Claudia Sheinbaum? Esta es la razón detrás de su declaración

En los últimos meses, sus declaraciones sobre la presidenta de México, han causado gran polémica, especialmente tras el atentado que sufrió

Sep. 13, 2025
¿Por qué Charlie Kirk odiaba a Claudia Sheinbaum?

Charlie Kirk, comentarista político estadounidense con gran influencia en medios conservadores y líder del programa The Charlie Kirk Show, ha sido conocido por su cercanía con Donald Trump y por su discurso de derecha con fuerte enfoque económico liberal.

En los últimos meses, sus declaraciones sobre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, han causado gran polémica, especialmente tras el atentado que sufrió recientemente. Sus críticas hacia la mandataria mexicana fueron directas y contundentes.

LAS DECLARACIONES DE KIRK CONTRA SHEINBAUM

En una de sus intervenciones, Kirk no dudó en señalar que, de todos los líderes mundiales, la que más detestaba era Claudia Sheinbaum. Incluso llegó a compararla con figuras como Vladimir Putin y con gobiernos como el de China y Rusia.

"Es peor que Putin, porque él nunca ha causado estragos en América. La presidenta de los mexicanos está liderando un levantamiento desde el interior y tiene mucho con qué trabajar, porque existen células dormidas en nuestro país", expresó en su programa.

MÉXICO, LOS CÁRTELES Y LAS TENSIONES CON ESTADOS UNIDOS

Además de sus ataques directos a Sheinbaum, Kirk utilizó su espacio para cuestionar la relación entre México y Estados Unidos, en especial en temas de seguridad. Criticó duramente que México no declare una guerra frontal contra los cárteles por presión de su vecino del norte.

"¿Cuándo será el día en que Estados Unidos mande drones a México para acabar con los cárteles?", preguntó, asegurando que los grupos criminales operan en ambos lados de la frontera y afectan directamente a las familias estadounidenses.

Para Kirk, el problema iba más allá del narcotráfico. Señaló que el envío de remesas y la migración eran parte de lo que consideraba un círculo dañino para Estados Unidos. "Una de cada cuatro personas que vive en California no nació allí. Es momento de atacar a los cárteles. ¿Por qué invadimos Irak cuando es México quien se caga en nuestra gente?", concluyó con dureza.

Brayam Chávez
Brayam Chávez
