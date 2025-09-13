Así sigue Azulet, la bebé protegida por su abuela Alicia

La historia de Alicia Matías, una mujer de 49 años que dio su vida para salvar a su nieta durante la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, continúa conmoviendo a todo el país. Mientras la familia enfrenta el dolor de su pérdida, la pequeña Azulet sigue luchando por su vida.

LA VALENTÍA DE ALICIA Y LA PROTECCIÓN A SU NIETA

El sacrificio de Alicia se volvió viral después de que se diera a conocer que utilizó su propio cuerpo para cubrir a su nieta de las llamas. Aunque la acción le provocó quemaduras en el 98% de su cuerpo y lesiones internas que le costaron la vida, logró proteger a la pequeña de mayor daño.

Hoy, la memoria de Alicia permanece como un ejemplo de amor y entrega, siendo llamada "heroína" por familiares, colectivos y miles de personas en redes sociales.

¿CUÁL ES EL ESTADO DE SALUD DE AZULET?

La madre de la niña, Cintia Jazmín Carrillo, informó que la menor sufrió quemaduras internas de tercer grado en un 10 por ciento de su cuerpo. Actualmente se encuentra en Terapia Intensiva en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, pero su estado de salud es estable tras haber sido intervenida quirúrgicamente.

"Está estable y pronto podré ingresar a verla", comentó la madre, quien permanece al pendiente de cada avance médico.

POSIBLE TRASLADO A ESTADOS UNIDOS

La familia de Azulet no descarta que la niña pueda ser llevada a Estados Unidos para recibir atención médica especializada. Sandra Matías, hermana de Alicia, aseguró que la decisión se tomaría en respeto a lo que su hermana hubiera querido: brindar la mejor oportunidad de vida a su nieta.

"Si los médicos lo creen prudente lo aceptaremos. No hacerlo sería ir en contra de lo que ella buscaba", declaró.

UN SÍMBOLO DE AMOR Y ESPERANZA

Aunque el panorama aún es incierto, la familia de Azulet mantiene la esperanza de que la pequeña logre salir adelante. El gesto de Alicia no solo salvó a su nieta, también dejó una huella profunda como símbolo de valentía, sacrificio y amor incondicional que ahora inspira a todo México.