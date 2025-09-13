Donkey Kong Bananza revela su primer DLC

El universo de Donkey Kong vuelve a expandirse con una sorpresa que pocos esperaban. Nintendo ha lanzado de forma inmediata el primer contenido descargable de Donkey Kong Bananza, uno de los títulos más aclamados de 2025. Bajo el nombre "Isla de DK + Caza de Esmeraldas", este nuevo DLC ya está disponible y promete horas adicionales de diversión.

ISLA DE DK + CAZA DE ESMERALDAS: EL NUEVO RETO

El paquete incluye dos grandes novedades. Por un lado, la Isla de DK se suma como una nueva capa para explorar, cargada de coleccionables que recompensan a los jugadores más dedicados. Por otro, se introduce un modo contrarreloj en el que la misión principal será recolectar esmeraldas en el menor tiempo posible.

El precio del contenido es de 19,99 euros y está disponible en exclusiva para Nintendo Switch 2, tanto en formato físico como digital.

UN JUEGO QUE APUNTA AL GOTY 2025

Donkey Kong Bananza no solo ha conquistado a los fans, también se ha posicionado como uno de los grandes candidatos al premio al Juego del Año en The Game Awards 2025. Con una calificación de 9,6 sobre 10 en diversos análisis, el título ha demostrado que Nintendo sigue teniendo la fórmula mágica para crear experiencias memorables.

En las reseñas especializadas se destacó cómo el juego logra capturar la esencia del icónico gorila a través de la destrucción, la exploración y el dinamismo propio de las plataformas 3D. La constante invitación a explorar y recolectar objetos lo convierten en una aventura adictiva que incentiva a los jugadores a buscar el 100 por ciento.

PUNTOS FUERTES Y ÁREAS DE MEJORA

Aunque el título ha recibido una aclamación casi unánime, también se han señalado detalles a mejorar. Algunos críticos apuntaron que los jefes finales carecen de la fuerza necesaria para cerrar con broche de oro la experiencia, mientras que los enemigos básicos podrían haber tenido un rol más relevante en los mapas.

Aun así, estas observaciones no opacan la calidad de un juego que ya se encuentra entre los favoritos del público y la crítica.

DONKEY KONG SIGUE MARCANDO LA PAUTA

Con este DLC, Nintendo reafirma su compromiso de mantener vivo el entusiasmo en torno a Donkey Kong Bananza. "Isla de DK + Caza de Esmeraldas" no solo amplía el contenido, sino que también da a los fans un motivo más para volver a la aventura.

El gorila más famoso de los videojuegos demuestra que sigue siendo un referente en la industria, y ahora, con este añadido, se perfila como un título aún más completo dentro del catálogo de Nintendo Switch 2.