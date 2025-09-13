Metroid Prime 4 Beyond revela fecha de lanzamiento para Nintendo Switch 2

Después de meses de rumores y especulación, Nintendo finalmente ha revelado la fecha de lanzamiento de Metroid Prime 4: Beyond. El esperado título llegará a las consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 el próximo 4 de diciembre, marcando el regreso triunfal de Samus Aran en una nueva aventura que promete innovar dentro de la saga.

UNA SAMUS CON NUEVAS HABILIDADES

En esta entrega, Samus tendrá un papel renovado gracias a la introducción de poderes psíquicos. Estos le permitirán extender sus capacidades en combate y exploración, utilizando ganchos, escudos e incluso la posibilidad de manipular objetos a distancia. Esta mecánica será clave para recorrer el mundo de Viewros y enfrentarse a los nuevos desafíos que esperan a los jugadores.

EL MEJOR APERITIVO MIENTRAS LLEGA LA NUEVA ENTREGA

Aunque la espera hasta diciembre puede parecer larga, los fans pueden revivir la esencia de la saga con Metroid Prime Remastered. Esta versión mejorada del clásico ha sido reconocida como uno de los regresos más brillantes de Nintendo en los últimos años, gracias a su trabajo visual actualizado, controles más flexibles y un diseño que sigue vigente en la actualidad.

Si bien algunos jugadores han señalado que la búsqueda de artefactos chozo mantiene un grado de backtracking exigente, la experiencia general compensa con creces. La ambientación, la narrativa ambiental, los combates, los puzles y las secciones de plataformas siguen destacando como elementos que definen a la saga.

UNA NUEVA ERA PARA LA FRANQUICIA

Con Metroid Prime 4: Beyond, Nintendo busca expandir el legado de una de sus series más queridas. La combinación de jugabilidad clásica con nuevas mecánicas promete enganchar tanto a veteranos como a nuevos jugadores. Ahora, la fecha ya está marcada en el calendario: el 4 de diciembre Samus volverá a la acción.