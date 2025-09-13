  • 24° C
Viral

Así puedes convertir tus fotos en figuras de acción con Google Gemini

Esta herramienta de inteligencia artificial permite crear juguetes virtuales realistas de manera gratuita

Sep. 13, 2025
La tendencia de transformar fotos en figuras coleccionables está ganando popularidad en redes sociales gracias a Google Gemini.

Esta herramienta de inteligencia artificial permite crear juguetes virtuales realistas de manera gratuita, combinando la nostalgia de los muñecos clásicos con la innovación tecnológica. Ahora, cualquier usuario puede verse reflejado en su propia figura de acción y compartirla en el mundo digital.

UNA TENDENCIA QUE UNE CREATIVIDAD Y TECNOLOGÍA

Expertos en cultura pop señalan que esta práctica no requiere inversión ni largos tiempos de espera. Con solo creatividad y una buena indicación en la plataforma, es posible generar resultados sorprendentes. Desde retratos personales hasta mascotas o personajes de anime, los usuarios han logrado crear figuras listas para exhibirse digitalmente, generando miles de publicaciones virales en TikTok, Instagram y X.

CÓMO CREAR TU FIGURA COLECCIONABLE EN GOOGLE GEMINI

  • Escoge la imagen base
  • Elige una foto de buena calidad, preferiblemente de cuerpo completo y con expresión clara. Gemini también admite dibujos, capturas de cómics, anime y objetos.
  • Redacta un prompt detallado

Un ejemplo que se volvió viral es:

"Crea una figura comercializada a escala 1/7 del personaje de la foto, estilo realista, sobre una mesa con base de acrílico transparente. Muestra el proceso de modelado ZBrush en pantalla y una caja estilo Bandai con ilustración y nombre personalizado."

CONFIGURA LA GENERACIÓN

  • Sube la imagen de referencia y activa la opción "Imagen" para que Gemini pueda personalizar la figura.
  • Ajusta detalles finales
  • Modifica colores, nombre en la caja o tipo de base para darle tu toque personal.

Es importante recordar que no se permite usar fotos de personas ajenas sin su consentimiento. Sí se aceptan imágenes propias, dibujos originales, personajes de anime o cómic, y objetos cotidianos. Esto garantiza seguridad y fomenta la creatividad.

CONSEJOS PARA RESULTADOS ESPECTACULARES

  • Usa fotos completas y nítidas.
  • Experimenta con variaciones de prompt para cambiar escala, estilo o fondo.
  • Aprovecha las herramientas de edición de Gemini para ajustar proporciones y colores.

Con estos pasos, Google Gemini se convierte en una opción divertida y accesible para quienes buscan llevar su creatividad al mundo de las figuras coleccionables digitales.

Brayam Chávez
