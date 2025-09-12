IA te muestra celulares con la misma calidad de cámara que el iPhone 17 y más baratos

Hace unos días, Apple lanzó su producto estrella: el iPhone 17, en sus distintas versiones; entre los atractivos de este nuevo producto está su cámara principal Fusion.

Esta tiene una calidad de imagen de 48 MP (megapíxeles); además cuenta con teleobjetivo 2x y una ultra gran angular de 48 MP, que brinda hasta cuatro veces mayor resolución que la de la versión anterior: el iPhone 16.

Asimismo, la ultra gran angular cuenta con una resolución predeterminada de 24 MP, con la que puedes tomar foros de alta calidad; en cuanto a su rendimiento, este es excelente de cerca y de lejos, en interiores o exteriores, con poca luz o bajo un sol intenso.

Estos aparatos se han convertido de los favoritos de los amantes de la tecnología, tanto por su precio, como por su calidad; y como un extra: con su lente de alto rendimiento capturas imágenes nítidas y detalladas en alta resolución.

Pero como en todo hay un pero, el iPhone 17 está en preventa desde 19 mil 999 pesos mexicanos. Si amas los productos de Apple, pues ve haciendo un ahorrito.

IA: CELULARES CON LA MISMA CALIDAD DE CÁMARA Y MÁS BARATOS

Como te comentamos, hay dispositivos que no cuestan lo mismo que el iPhone 17, pero que cuentan con una excelente calidad de cámara, similar o mejor que la de este aparato.

Tan son económicos, sus precios oscilan entre los dos mil y 16 mil pesos, a fin de que elijas el que más te guste y se ajuste a tus posibilidades, sin perder calidad de imagen.

Te compartimos cuáles son, de acuerdo con la Inteligencia Artificial (IA):

Cubot P80: Cuenta con una gran batería, para que dure todo el día. Su cámara trasera es de 48 MP y la frontal de 24 MP para fotos claras y vibrantes, de colores definidos y estupenda nitidez. Lo encuentras en Mercado Libre desde 2 mil 239 pesos.

Cuenta con una gran batería, para que dure todo el día. Su cámara trasera es de 48 MP y la frontal de 24 MP para fotos claras y vibrantes, de colores definidos y estupenda nitidez. Lo encuentras en Mercado Libre desde 2 mil 239 pesos. UMIDIGI Note 90 5G: Ofrece una cámara dual de 13 MP + 2 MP, para imágenes precisas y de buen nivel de detalle. Su cámara frontal de 8 MP es perfecta para selfies y videollamadas; su conectividad es 5G y tiene funciones básicas de fotografía haciéndolo una alternativa práctica y accesible. Lo hallas en Walmart a 2 mil 799 pesos.

Ofrece una cámara dual de 13 MP + 2 MP, para imágenes precisas y de buen nivel de detalle. Su cámara frontal de 8 MP es perfecta para selfies y videollamadas; su conectividad es 5G y tiene funciones básicas de fotografía haciéndolo una alternativa práctica y accesible. Lo hallas en Walmart a 2 mil 799 pesos. HONOR X8A: Tiene triple cámara trasera: sensor principal de 100 MP, ultra gran angular de 5 MP y lente macro de 2 MP; la frontal es de 16 MP, con las que capturas fotos detalladas en el modo noche, HDR y súper macro; además grabas videos en 1080p. Lo encuentras en Telcel por 4 mil 499 pesos.

Tiene triple cámara trasera: sensor principal de 100 MP, ultra gran angular de 5 MP y lente macro de 2 MP; la frontal es de 16 MP, con las que capturas fotos detalladas en el modo noche, HDR y súper macro; además grabas videos en 1080p. Lo encuentras en Telcel por 4 mil 499 pesos. Google Pixel 8: Su cámara se destaca por su sensor principal de 50 MP, con un sensor ultra gran angular de 12 MP, autoenfoque para macros, y frontal de 10.5 MP. Ofrece colores naturales, gran rendimiento de día y de noche, además de que grabas video en 4K a 60 fps. Coppel lo tiene por 8 mil 809 pesos.

Su cámara se destaca por su sensor principal de 50 MP, con un sensor ultra gran angular de 12 MP, autoenfoque para macros, y frontal de 10.5 MP. Ofrece colores naturales, gran rendimiento de día y de noche, además de que grabas video en 4K a 60 fps. Coppel lo tiene por 8 mil 809 pesos. Samsung Galaxy S24: Cuenta con un sistema de cámaras versátil: 200 MP panorámica, 12 MP ultra gran angular, 10 MP con Zoom óptico 3x, así como un teleobjetivo de 50 MP con Zoom óptico 5x. Brinda un rendimiento sólido en foto y video. Lo puedes adquirir en Walmart por 9 mil 199 pesos.

Cuenta con un sistema de cámaras versátil: 200 MP panorámica, 12 MP ultra gran angular, 10 MP con Zoom óptico 3x, así como un teleobjetivo de 50 MP con Zoom óptico 5x. Brinda un rendimiento sólido en foto y video. Lo puedes adquirir en Walmart por 9 mil 199 pesos. Xiaomi 14 5G: Su cámara principal cuenta con 3 sensores de 50 MP cada uno con OIS y Zoom óptico 3.2x; la frontal es de 32 MP y cuenta con conectividad 5G. Sus cámaras son excelentes a precio competitivo en Mercado Libre de 13 mil 574.

Su cámara principal cuenta con 3 sensores de 50 MP cada uno con OIS y Zoom óptico 3.2x; la frontal es de 32 MP y cuenta con conectividad 5G. Sus cámaras son excelentes a precio competitivo en Mercado Libre de 13 mil 574. OnePlus 12: Tienen potente rendimiento y una cámara que compite con los de alta gama. Su cámara principal Sony LYT-808 cuenta con 3 teleobjetivos con periscopio de 64 MP y una ultra gran angular de 114, para fotos nítidas y enmarcadas. Lo encuentras en Amazon desde 13 mil 999 pesos.

Tienen potente rendimiento y una cámara que compite con los de alta gama. Su cámara principal Sony LYT-808 cuenta con 3 teleobjetivos con periscopio de 64 MP y una ultra gran angular de 114, para fotos nítidas y enmarcadas. Lo encuentras en Amazon desde 13 mil 999 pesos. Sony Xperia 1 V: Tiene sensor de 1/1,35" y resolución de 52 MP (48 MP efectivos), píxeles de 1,12 µm y un objetivo de 24 mm f/1,9; además, tiene estabilización óptica (OIS). Genera fotos de 12 MP de gran nitidez. Lo hallas en Movilstore desde 16 mil 043 pesos.

Ahora ya lo sabes: precio no siempre significa calidad.