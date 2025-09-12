Fallece Alicia Matías, la "abuela heroína" que protegió a su nieta en la explosión de una pipa de gas

La noche del 12 de septiembre autoridades capitalinas confirmaron el fallecimiento de Alicia Matías Teodoro, conocida como la "abuela heroína", luego de permanecer en estado crítico por las graves quemaduras que sufrió en la explosión de una pipa de gas LP ocurrida en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Alicia, de 49 años, fue hospitalizada tras el accidente registrado el 10 de septiembre, pero a pesar de los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir. Su historia conmovió a miles, pues se arrojó sobre su nieta de apenas dos años para salvarla de las llamas.

LA MUJER QUE DIO LA VIDA POR SU NIETA

El día del siniestro, Alicia caminaba rumbo a su trabajo en la base de transporte de Santa Martha cuando la pipa, con capacidad de casi 50 mil litros de gas, explotó dejando múltiples víctimas y cuantiosos daños.

En ese instante, la mujer tomó la decisión de proteger a su nieta con su propio cuerpo. Este acto heroico le provocó quemaduras severas que derivaron en su muerte, pero permitió que la menor sobreviviera al accidente.

ESTADO DE SALUD DE LA NIÑA

La pequeña continúa bajo cuidados médicos especializados por quemaduras de tercer grado en brazos y piernas. Los médicos han reportado que se encuentra fuera de peligro, aunque sedada para favorecer su recuperación. La madre de la menor expresó que su mamá "dio todo por salvar a la bebé", un testimonio que ha sido replicado como símbolo de amor y valentía.

Con el fallecimiento de Alicia Matías, el número de víctimas mortales por la explosión asciende a diez. El accidente también dejó más de 90 personas heridas y daños materiales en viviendas, vehículos y comercios cercanos.

Vecinos de Iztapalapa han colocado veladoras y ofrendas en memoria de quienes perdieron la vida, mientras que brigadas de emergencia continúan trabajando en la zona.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

El Gobierno de la Ciudad de México informó que siguen las investigaciones para determinar las causas exactas de la fuga de gas que originó la explosión, así como las responsabilidades de la empresa propietaria de la pipa.

Las autoridades capitalinas han reiterado su compromiso de brindar apoyo integral a las víctimas y a las familias afectadas, en medio de una tragedia que marcó a toda la comunidad.