Santoral de hoy 13 de septiembre: San Juan Crisóstomo y otros santos conmemorados

Este sábado 13 de septiembre de 2025, la Iglesia católica celebra la memoria de San Juan Crisóstomo, considerado uno de los grandes Padres de la Iglesia y una de las figuras más influyentes en la teología y la espiritualidad cristiana.

Originario de Antioquía, San Juan Crisóstomo se distinguió por su elocuencia en la predicación, lo que le valió el sobrenombre de "Crisóstomo", que en griego significa "boca de oro". Sus homilías y escritos siguen siendo referencia tanto para la Iglesia católica como para la ortodoxa. Su firmeza en la defensa del Evangelio lo llevó incluso al exilio en varias ocasiones, al enfrentar a las autoridades imperiales de su tiempo.

¿QUIÉN FUE SAN JUAN CRISÓSTOMO?

Nacido en el año 347 en Antioquía, hijo de un oficial del ejército de Siria, fue bautizado a los 23 años, aunque desde joven mostró un profundo amor por la espiritualidad, la rectitud y la humildad. La fuerza de su palabra se reflejó en sus homilías y cartas, lo que lo convirtió en uno de los predicadores más destacados de su tiempo.

Tras la muerte de su madre, se retiró al desierto durante seis años dos de ellos como ermitaño en una cueva con el propósito de fortalecer su relación con Dios. A su regreso fue ordenado sacerdote y se dedicó a predicar con firmeza contra la corrupción y los excesos dentro de la Iglesia de Oriente, con sede en Constantinopla.

En el año 397, tras la muerte de Nectario, fue nombrado Patriarca de Constantinopla, el cargo más alto de la región. Aunque su periodo fue breve, dejó un legado duradero con sus llamados a una vida sencilla y centrada en la riqueza espiritual, inspirando a miles de fieles. Su elocuencia le valió el sobrenombre de "Crisóstomo", que en griego significa "boca de oro".

OTROS SANTOS QUE SE CONMEMORAN HOY 13 DE SEPTIEMBRE

Además de San Juan Crisóstomo, el santoral de este 13 de septiembre también recuerda a otras figuras relevantes de la tradición cristiana:

Amado de Sens

Amado de Sion

Emiliano de Valence

Julián de Ancira

Litorio de Tours

Marcelino de Cartago

Maurilio de Angers

Venerio de Tiro Maggiore

El Martirologio Romano, el registro oficial que actualiza el Vaticano tras cada canonización, recoge estos nombres que forman parte de la memoria litúrgica de la Iglesia.

La conmemoración de los santos es una tradición profundamente arraigada en la cultura católica, que destina cada día del año para honrar a cristianos que destacaron por su fe, obras y, en muchos casos, por haber enfrentado persecuciones.