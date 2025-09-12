Detienen a Tyler Robinson, presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk en Utah

A dos días del asesinato de Charlie Kirk, activista político cercano al presidente Donald Trump, las autoridades de Utah identificaron y detuvieron al presunto responsable del crimen.

Se trata de Tyler Robinson, de 22 años, quien habría sido entregado a las autoridades supuestamente por su propio padre.

DETIENEN A TYLER ROBINSON, PRESUNTO ASESINO DE CHARLIE KIRK

El gobernador de Utah, Spencer Cox, informó que la detención ocurrió la noche del jueves 11 de septiembre, luego de que un familiar del joven "confesara o insinuara" ser el autor del ataque a un amigo de la familia, quien contactó a la Oficina del Sheriff del Condado de Washington. "Lo atrapamos con un alto grado de certeza. Todos hicieron un gran trabajo", declaró Cox durante una rueda de prensa.

El presidente Donald Trump confirmó la detención en una entrevista con Fox News, señalando que "alguien muy cercano" al sospechoso lo había delatado. Trump calificó a Charlie Kirk como "una persona estupenda" y expresó su deseo de que Robinson sea declarado culpable y sentenciado a muerte.

¿QUIÉN ES TYLER ROBINSON?

Acorde con los primeros detalles revelados por las autoridades estadounidenses, el presunto asesino de Charlie Kirk fue identificado como Tyler Robinson, es un joven de 22 años cuya familia creció en Utah.

De acuerdo con medios locales identificaron a sus padres como Amber y Matthew Robinson, asistente social y trabajador de construcción, respectivamente, quienes presuntamente están registrados como votantes del partido Republicano.

Tyler Robinson había mostrado en el pasado animadversión política hacia Kirk y se había politizado en los últimos años. Incluso había anticipado que el activista asistiría al evento en la Universidad del Valle de Utah, donde finalmente fue asesinado. Investigaciones revelan que Robinson dejó mensajes sobre el arma y las balas que utilizaría, algunas de las cuales tenían inscripciones con consignas como "Hey, fascista" o "Si lees esto, eres gay".

ASESINATO DE CHARLIE KIRK

El crimen ocurrió el 10 de septiembre de 2025 durante un evento público de la gira política "American Comeback Tour" organizada por Turning Point USA. Aproximadamente 20 minutos después de iniciado el acto, un disparo impactó a Kirk en el cuello, provocándole heridas críticas que le costaron la vida.

Tras la detención de Robinson, el FBI aseguró el arma utilizada, municiones y evidencia recolectada en la azotea donde el sospechoso fue captado en video huyendo del lugar. El vicepresidente J.D. Vance agradeció la colaboración de las autoridades y familiares involucrados, destacando que este arresto representa un paso importante para hacer justicia a Charlie Kirk y su familia.